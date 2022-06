Il Campionato Italiano Master di Vela, riservato alla classe Ilca, approda nel Cilento. Sarà il mare Bandiera Blu antistante il porto di Agropoli ad ospitare dal 24 al 26 giugno quasi 100 velisti provenienti da tutta Italia e pronti a contendersi la vittoria del titolo nelle varie categorie di regata. La manifestazione è organizzata dalla sezione di Agropoli della Lega Navale Italiana in collaborazione con il Comitato V Zona della Federazione Italiana Vela e con l’Associazione di classe Ilca Italia. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Agropoli e della Guardia Costiera di Agropoli.

Le categorie di gara, maschili e femminili, saranno così suddivise: Apprendisti Ilca 7 e Ilca 6, Master, Grand Master, Great Grand Master e Ilca 4. Il percorso sarà un quadrilatero realizzato nelle acque antistanti il porto di Agropoli. La prima regata è prevista per venerdì 24 giugno alle 12 con il primo segnale di avviso di giornata. Si procederà con lo stesso programma nelle giornate di sabato 25 giugno e domenica 26 giugno, quando si terranno anche le premiazioni finali. «Dopo le edizioni di Mondello e Rimini, la vela campana con i propri atleti master impegnati in questa classe, ha candidato il campo di regata di Agropoli e la locale Lega Navale per ospitare un evento che riporta la vela agnostica nazionale nelle acque del Cilento – dichiara il presidente del Comitato V Zona della FIV, Francesco Lo Schiavo – Gli ampi spazi dell’area portuale, le condizioni meteo marine del campo di regata e la grande ospitalità della locale sezione della Lega Navale saranno i punti di forza di una manifestazione che va oltre lo sport, rappresentando un’occasione di valorizzazione turistica del territorio».

«Dopo aver ospitato l’anno scorso una tappa del Campionato Zonale Laser – conclude il presidente della Sezione di Agropoli della Lega Navale Italiana, Alessio Della Torre – siamo lieti di organizzare, con il supporto della FIV, un altro appuntamento di caratura nazionale. Le condizioni di vento quasi sempre ottimali unite alla bellezza del mare e del paesaggio rendono Agropoli il luogo ideale dove fare vela».