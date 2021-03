Larissa Iapichino è in finale di salto in lungo agli Europei indoor in Polonia. Al terzo salto l'azzurra, figlia di Fiona May e all'esordio assoluto in nazionale, ha centrato al terzo salto il 6.70, che è anche la seconda miglior misura tra le otto finaliste. Meglio di lei solo la svedese Khaddi Sagnia, che chiude al comando le qualificazioni in 6.78. Al primo tentativo Larissa aveva saltato 6.35, al secondo 6.42. Poi il terzo che le vale l'accesso in finale, in programma domani alle 19:40. Qualificata nche l'altra italiana Laura Strati, a cui basta 6.58.

Bocchi in finale del salto triplo, Fabbri si ferma alle qualificazioni del peso

L'azzurro Tobia Bocchi si è qualificato per la finale del salto triplo degli Europei indoor con la misura di 16,40 ottenuta al primo tentativo. Una prestazione che gli basta per l'accesso alla prima finale continentale in carriera. Il 23enne azzurro completa il primo round al quinto posto e nella mattinata di domenica (alle 10.50) potrà recitare il ruolo di outsider. Già oltre i diciassette metri il portoghese Pedro Pablo Pichardo (17,03).

Per la finale del peso sarebbe servito 20,27, una misura che il Leonardo Fabbri della scorsa stagione avrebbe ottenuto abbastanza facilmente. Purtroppo fare i conti con tre settimane senza lavoro a causa del Covid, tra gennaio e l'inizio di febbraio, non era affatto semplice, soprattutto nel contesto internazionale: il primatista italiano indoor a Torun si ferma nelle qualificazioni, restando al di qua dei venti metri (19,96). Un nullo al primo lancio, poi la misura che lo colloca all'undicesimo posto del turno iniziale.

