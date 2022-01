Sei partite rinviate in serie A1, cinque invece in A2. Latina-Aktis Acquachiara l’unico match del girone Sud confermato per domani pomeriggio (ore 15). Anomalo e inedito inizio del 2022 clorato per capitan Ciro Alvino e compagni, chiamati alla prima trasferta del nuovo anno. Dopo il derby saltato con la Canottieri Napoli sabato 18 dicembre 2021 alla Scandone, i biancazzurri si dichiarano pronti a battagliare nello scontro salvezza.

Nonostante l’aumento considerevole dei casi di Covid-19 in tutta Italia, gli acquachiarini scenderanno in vasca fuori casa, e si misureranno con la formazione neopromossa di Fabio Baraldi, il colosso di Carpi, ex centroboa di Posillipo e Canottieri.

Posta pesante in palio per campani e laziali, entrambi a quota tre punti in classifica e con una gara da recuperare. Il Latina dovrà affrontare la Vela Nuoto Ancona, mentre il club presieduto da Franco Porzio dovrà poi incrociare i pallanuotisti allenati da Enzo Massa, ex di turno.

«Forse era il momento di fermarsi per fare lucidamente delle considerazioni importanti», spiega Walter Fasano, alla luce della risalita dei contagi. «Come abbiamo sempre fatto, rispettiamo le direttive e domani saremo in piscina, chiaramente con alcune indisponibilità, ma pronti a giocare la nostra partita», osserva il tecnico salernitano. «Onestamente ho difficoltà a parlare di pallanuoto giocata in questo storico momento», conclude Fasano.

Secondo stop per capitan Biagio Borrelli e compagni: a data da destinarsi il confronto interno con il Sori.