Tre punti con l’Acquachiara, altrettanti con la Canottieri Napoli. La terza vittoria stagionale griffata dalla tripletta di Francesco Lucci, già autore di un pesante poker contro i biancazzurri. Allo Stadio del Nuoto di Anzio vince di misura il Latina 9-8 (parziali di: 2-2, 2-3, 3-1, 2-2). «Concentrati e allenati siamo un’altra squadra, daremo filo da torcere», il commento del tecnico neroblu Francesco Perillo al termine dell’incontro. Predomina il leone alato di san Marco. Giallorossi sottotono, nonostante il tris calato da capitan Biagio Borrelli e Gianluca Confuorto. Si tratta del primo stop nel girone Sud per i ragazzi di Enzo Massa, che avevano chiuso imbattuti il 2021 con cinque vittorie.

«I punti conquistati sono frutto della crescita di una neopromossa, imbastita di giovani che non hanno mai giocato in serie A2. Si stanno adattando alla velocità di pensiero, alla modalità di gioco, all’intensità di tirare e difendere», spiega l’ex di turno Fabio Baraldi. Evidente il suo contributo in tutte le zone della vasca. «E’ andata bene, alternandomi tra posizione 2 e il mio ruolo consueto di centroboa, riuscendo ad aprire molti spazi per i miei compagni, che hanno sfruttato al meglio i varchi», ammette il colosso di Carpi, prodigo di consigli. «Dobbiamo migliorare nella gestione dell’attacco, che è la prima forma di difesa. Non si può sempre pensare di fare gol a tutti i costi: non è così», argomenta il classe 1990. «Sono contento per l’ambiente e per la società. Sono tre punti che danno entusiasmo e fiducia: vincere aiuta a vincere».

Giornata amarcord. «Ho ritrovato una squadra che fa parte del mio curriculum, un pezzo del mio cuore, diviso a metà tra il rossoverde e il giallorosso. E poi come non ricordare la mia famiglia pallanuotistica: Paolo Zizza, Enzo Massa, Mario Morelli, Biagio Borrelli. Troppe le emozioni vissute insieme». Un tuffo nel recente passato mai dimenticato per Fabio Baraldi, che così conclude. «Sono felicissimo per il Latina, mi dispiace per la Canottieri: una sconfitta indolore per i giallorossi». Che devono recuperare due partite: il derby con i cugini acquachiarini e il match con il Sori.