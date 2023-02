Latina-Canottieri Napoli, si rivede l'ex Baraldi

Dolci ricordi. All’andata capitan Biagio Borrelli fu tra i protagonisti della goleada a Fuorigrotta (17-5). Domani pomeriggio (ore 14) sarà un’altra musica rispetto a sabato 12 novembre 2022. «Latina-Canottieri Napoli si presenta totalmente diversa rispetto alla sfida disputata alla Scandone. Ci aspettiamo una gara molto più equilibrata, bisognerà essere concentrati per tutti e quattro i tempi», avverte alla vigilia il centroboa di Ponticelli.

13esima giornata. «L'abbiamo preparata bene, conoscendo i loro punti di forza», osserva il classe 1996. «Non sottovaluteremo il Latina, considerando che nella scorsa stagione abbiamo perso proprio in casa loro», ricorda il numero 11 giallorosso. «Non commetteremo lo stesso errore due volte», auspica convinto Borrelli. Ex di turno Fabio Baraldi, il colosso di Carpi (nella foto di Gianluca Madonna).

Canottieri terza forza del girone Sud. «Dobbiamo vincere i prossimi due incontri per arrivare allo scontro diretto con la Rari Nantes Florentia con non più di due lunghezze di distacco, in modo da tentare il sorpasso alla Scandone», argomenta il leader del Molosiglio.

«Il nostro obiettivo in questo momento è quello di conquistare il secondo posto, considerato che l’imbattuta capolista Roma Vis Nova sembra essere ormai scappata via», asserisce Borrelli. «Abbiamo bisogno del miglior piazzamento possibile in vista dei playoff, per poter tentare nuovamente la cavalcata verso l'A1», conclude fiducioso Borrelli.