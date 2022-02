Per ricordare l’ultima gara giocata dalla Canottieri Napoli, bisogna andare parecchio indietro con la memoria. Sabato 11 dicembre 2021 i ragazzi di Enzo Massa si aggiudicarono il derby delle Due Sicilie, battendo a Santa Maria Capua Vetere (la Scandone aveva appena riaperto i battenti dopo 66 giorni di chiusura) il Cus Palermo (11-8). Autore di una doppietta capitan Biagio Borrelli. Domani pomeriggio i giallorossi saranno di scena allo Stadio del Nuoto di Anzio (ore 15) contro il Latina.

«È un avversario che conosciamo poco, essendo una neopromossa con alcune individualità importanti», spiega alla vigilia del confronto il centroboa di Ponticelli. «Daremo priorità a quella che è la nostra tipologia di gioco, indipendentemente da chi affronteremo in vasca», osserva la calottina numero 11, che ieri ha festeggiato il suo onomastico con i compagni di squadra al termine della consueta rifinitura. «Sarà importante l'approccio mentale e avere un ritmo alto, considerando che sono quasi due mesi che non giochiamo una partita ufficiale e dunque c’è il rischio di partire contratti», afferma Borrelli.

Soliti controlli di routine come impone il protocollo. «Tamponi tutti negativi». La pallanuoto alle prese con il Covid tra stop e rinvii. «Non è facile in questo momento», ribadisce il suo pensiero capitan Borrelli. «Credo che noi atleti e società dovremmo dare priorità al fatto che il campionato debba procedere con regolarità da adesso fino al suo termine naturale». Facile a dirsi. «Secondo il mio punto di vista, è più importante giocare una partita anche con alcuni elementi indisponibili, invece di rimandare sine die». Molte incognite, poche certezze all’orizzonte.

Il club del Molosiglio a quota 15 punti e con la stracittadina da calendarizzare e recuperare contro l’Acquachiara. Latina a 6 punti in classifica. «Sul lungo periodo emergeranno i valori reali delle formazioni in lotta per il vertice ed ognuno riuscirà a raggiungere gli obiettivi prefissati», confida fiducioso Borrelli. Difficile, però, tenere vivo l’interesse per un campionato anomalo. «E’ complicato davvero programmare, poichè la regular season è stata frammentata. E poi bisogna adottare diverse strategie per i vari giocatori che rientrano dal Coronavirus: ne risente la fase tattica e non solo», argomenta il leader canottierino. «Inoltre quando l'indice RT aumenta, siamo costretti a ritornare in bolla ed evitare di allenarci con altre società: il che incide parecchio».

La Canottieri ritrova sulla sua strada Fabio Baraldi, ex di turno e colosso di Carpi. «È sicuramente il fulcro del gioco avversario, un giocatore di grande valore che dovremmo limitare il più possibile. Sarà bello rincontrarlo in vasca, soprattutto per il sottoscritto, avendo condiviso con lui i migliori anni della sua carriera. Oggi, sia per scelte professionali che di vita, lo ritrovo in una categoria che non gli appartiene. Siamo tutti consapevoli che con una buona condizione fisica Baraldi è tra i migliori centroboa d'Italia». Impossibile limitarsi al passato. «Abbiamo intenzione di dare continuità al nostro ciclo di vittorie, siamo motivati e pronti a questo nuova fase del campionato», conclude Borrelli. Il duello clorato bussa alle porte.