Lazio-Aktis Acquachiara, trasferta impegnativa per i biancazzurri

Trasferta ostica. Dopo la bella prova con l’imbattuta capolista Roma Vis Nova alla Scandone (8-10), capitan Ciro Alvino e compagni sono pronti a battagliare con i biancocelesti. Lazio-Aktis Acquachiara è la 13esima giornata di A2. Sprint per la contesa della palla gialla domani pomeriggio alle ore 18.30.

«Affrontiamo una buona squadra, abbiamo gli stessi punti in classifica (14)», spiega alla vigilia il tecnico Walter Fasano. Biancazzurri al completo. «La formazione di Claudio Sebastianutti dispone di tre giocatori importanti per la categoria come capitan Matteo Leporale, l’eterno Antonio Vittorioso e il serbo Marko Jankovic, senza dimenticare il portiere Federico Piccionetti», osserva il coach acquachiarino.

«Si prospetta un confronto impegnativo», conclude Fasano (nella foto di Gianluca Madonna). All’andata Mattia Rocchino risultò essere mvp di giornata con le sue marcature, tanto da regalare il successo di misura tra le mura amiche (13-12).