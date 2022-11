Seconda vittoria per la Lazio, terza sconfitta per l’Ischia Marine Club. Ad Acilia si impongono i biancocelesti 10-8 sui gialloblu (parziali di 2-2, 3-1, 3-2, 2-3). Incide la cinquina del serbo Marko Jankovic, classe 1998, non bastano le doppiette di Marco Napolitano, Ernesto Serino e Carlo Simonetti. Dopo il 14-10 sul Civitavecchia, i ragazzi di Claudio Sebastianutti mettono a segno un altro colpo tra le mura amiche.

Fondo della classifica. Ancora a zero punti capitan Ciro Centanni e compagni, insieme al Latina di Fabio Baraldi. Si esalta tra i pali Lorenzo Lindstrom (2004), che para un rigore allo scatenato goleador di giornata. La Lazio costruisce il successo nei periodi centrali della gara. Da rivedere il computo delle superiorità numeriche per i napoletani: soltanto 2 su 8 con l’uomo in più.

«È stata una partita difficile, che però ha mostrato il carattere della nostra squadra», spiega Riccardo Magnante. «Siamo rimasti in gara fino al terzo tempo ma dobbiamo calibrare la giusta frequenza per centrare il nostro obiettivo», osserva il numero 4, al primo anno all’ombra del Vesuvio.

«Ci è mancata, purtroppo, la cattiveria giusta per portare a casa un buon risultato», afferma Napolitano. «La Lazio viene da un campionato di serie A1 ed ha avuto un approccio completamente diverso», ribadisce l’attaccante classe 2002. «Nonostante gli errori commessi, è evidente che stiamo crescendo molto come squadra e siamo fiduciosi nel conquistare la vittoria sabato prossimo contro l’Ancona», conclude convinto Napolitano (nelle foto di Gianluca Madonna). La Scandone farà la sua parte.