Splende il sole in casa Napoli femminile. Musica e palleggi alla Schiana Arena. Clima disteso alla vigilia della 14esima giornata di serie B. San Valentino ormai alle spalle con l’omaggio floreale del presidente Lello Carlino alle sue atlete.



Al Fersini di Formello la prima della classe contro la seconda, si affrontano il miglior attacco (Napoli con 32 gol realizzati) e la miglior difesa (Lazio con 9 reti subite): fischio di inizio domani pomeriggio (ore 14.30). In scena un match molto importante per il destino della cadetteria.



Biancocelesti (28) e azzurre (30) hanno entrambe battuto San Marino Academy (26), superandola in campo e in classifica. All’andata si imposero le tartarughine 2-0 con le marcature di Anita Coda ed Elisabetta Oliviero nella ripresa. Le laziali di mister Ashraf Seleman non perdono dal 27 ottobre 2019 e dunque scenderanno in campo con un doppio obiettivo: vittoria e sorpasso.



«Sarà un banco di prova importante, l’ennesimo, al cospetto di una squadra di valore che è molto migliorata rispetto al girone d’andata», spiega il tecnico Giuseppe Marino.



Bunker. «Compagine biancoceleste esperta, che ha nel reparto arretrato il suo punto di forza. Dobbiamo esprimere il nostro calcio, interpretare la gara nel modo giusto, con la tranquillità di poter colpire al momento opportuno e la sicurezza di chi ha lavorato bene in settimana», argomenta Marino.



Ambizioni. «Vogliamo dimostrare di essere superiori alla Lazio. A prescindere dallo scontro diretto e dalla classifica, sappiamo che ogni partita è una finale. In casa e in trasferta vogliamo sempre fare risultato». Carica così Alessandra Nencioni e compagne Marino.



Stagione. «Anno difficile e campionato equilibrato. Lazio in forma. Sta emergendo l’identità della nostra squadra».



Due risultati su tre. Fuga possibile. «Mancano dieci giornate alla fine. Napoli e Lazio sono separate da due punti. Possiamo dimostrare che siamo in condizione di centrare l’obiettivo prefissato ad inizio stagione. Le ragazze, specie dopo il successo sul San Marino, sono determinate», conclude fiducioso Marino.



Carovana. Previsti un centinaio di tifosi al seguito del club presieduto da Carlino. Alcuni partiranno in pullman da Napoli, altri arriveranno direttamente nel centro sportivo della Lazio. Si tratta dei sostenitori del Club Napoli Ostia e del Club Napoli Roma Azzurra.

