«Tutte le strade portano a Roma». Precisamente al Foro Italico, piscina dei Mosaici, dove il Posillipo di Roberto Brancaccio è chiamato ad affrontare la Lazio di Claudio Sebastianutti. «Partita dura, si scontrano due squadre simili e alla pari. Sfida assolutamente da vincere. Dobbiamo puntare sul collettivo. Non dobbiamo mollare mai per quattro tempi e difendere alla morte, aspettando i momenti decisivi per colpire. Gara da prendere con il piglio giusto», carica i suoi compagni alla vigilia della settima giornata di A1 Andrea Scalzone.



«La sosta ci ha giovato. Paghiamo, però, l’assenza di Massimo Di Martire, dovremo sopperire diversamente», precisa il difensore nato a Formia, classe’92 (nella foto di Manuel Schembri). Allenamento di rifinitura a Fuorigrotta. «Scandone piscina più bella d’Italia, un patrimonio da preservare. Impianto accogliente, sono stati eseguiti lavori eccellenti contestualmente alle Universiadi», osserva il giocatore in calottina numero 10.



Fermo ai box il più grande dei fratelli Di Martire, ancora bloccato dall’infortunio alla schiena. Vietati passi falsi per capitan Paride Saccoia e compagni, che dovranno scardinare le resistenze di Slobodan Soro, con un occhio di particolare riguardo al centroboa biancoceleste Matteo Leporale. Ordina attenzione Brancaccio, evitando di incappare in pericoli inutili e di prestare il fianco alle controfughe laziali. © RIPRODUZIONE RISERVATA