Buona la prima. Parte bene il Posillipo nel round retrocessione. Al Foro Italico capitan Paride Saccoia e compagni raccolgono «una vittoria importante e meritata» e battono la Lazio 7-9 (parziali di 0-2, 1-3, 2-2, 4-2). Sempre in vantaggio, i rossoverdi prendono il largo, tanto da portarsi all’intervallo lungo sul 5-1. La prima rete dei biancocelesti è firmata da Matteo Leporale dopo 15’36”, dimostrando gli interventi di pregevole fattura del portiere salernitano Roberto Spinelli.

Funziona a dovere anche la zona M dei napoletani, costretti a giocare senza il valido centroboa Julien Lanfranco. Debutto con tripletta per il mancino Tyler Abramson, «Un americano a Roma», e non per il celebre film interpretato da Alberto Sordi. Incrementa il vantaggio nel terzo periodo la formazione posillipina (7-1), che però si rilassa troppo e consente ai pallanuotisti di Claudio Sebastianutti di rientrare in partita.

Sale in cattedra l’ex di turno Vjekoslav Paskovic, eguagliando lo score realizzativo di Abramson (8-6) a 2’44” dallo scadere. In superiorità numerica l’attaccante Leonardo Cecchini porta i padroni di casa sul -1 (8-7) a 1’11” dalla sirena. Tranquillizza tutti Massimo Di Martire a 46 secondi dal gong: la sua saetta buca la resistenza di Manuel Rossa e regala tre punti pesanti.

«Devo fare i complimenti ai miei ragazzi», ammette il tecnico Roberto Brancaccio. «Non era per nulla facile e, dopo aver gestito molto bene la gara per tre quarti, in dirittura d’arrivo abbiamo pagato fisicamente la settimana turbolenta di preparazione alla partita, con l'assenza di un elemento importante della nostra squadra, e con Abramson che è sceso in acqua praticamente senza mai allenarsi. La Lazio è stata brava a crederci fino alla fine, ma la nostra vittoria è stata meritata», conclude soddisfatto l’allenatore napoletano.

I rossoverdi saranno impegnati alla Scandone sabato 5 marzo (ore 16) contro l’Iren Genova Quinto.