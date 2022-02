Zigzagare. Si procede su rotte non lineari, si avanza a fatica. Campionato anomalo e rivoluzionato: si prova a schivare ostacoli e difficoltà. Per il Posillipo inizia domani pomeriggio al Foro Italico (ore 17) la seconda parte del campionato. Sfida salvezza contro la Lazio dell’ex Vjekoslav Paskovic, centrovasca montenegrino classe 1985.

«Non arriviamo nelle condizioni migliori alla ripresa. Purtroppo un caso di positività all’interno del gruppo e l’incertezza sulle condizioni di Tyler Abramson non ci consentono di poter affrontare nel migliore dei modi una gara delicata come quella contro i biancocelesti», spiega alla vigilia il tecnico rossoverde Roberto Brancaccio. «Dai tamponi effettuati nell’ambito dei controlli previsti, è emersa la positività al Covid-19 di un componente del gruppo squadra. Il tesserato è già in isolamento da alcuni giorni».

Posillipini a quota 10 in classifica, fanalino di coda i pallanuotisti di Claudio Sebastianutti con un solo punto. «Siamo tuttavia consapevoli delle difficoltà che dovremo fronteggiare, daremo il massimo per ottenere un buon risultato. Speriamo di disputare una grande partita», auspica l’allenatore napoletano.

In dubbio il californiano Abramson, argento alle Universiadi 2019. Una intossicazione alimentare rischia di mettere ko il mancino statunitense. Partirà comunque alla volta di Roma, ma soltanto a ridosso del match il dottor Guglielmo Lanni valuterà il suo utilizzo in vasca. Convocato il giovane Davide Varavallo (classe 2006) per la delicata trasferta capitolina.

L’ultima gara disputata da capitan Paride Saccoia (nella foto di Gianluca Madonna) e compagni risale a sabato 29 gennaio con il Brescia di Sandro Bovo alla Scandone: s’imposero i campioni d’Italia 3-12, grazie anche alla tripletta dell’ex Vincenzo Renzuto Iodice, campione del mondo e Collare d’Oro al merito sportivo.

Round Retrocessione. A Santa Maria Capua Vetere sabato 30 ottobre 2021 prevalsero i posillipini 15-11, merito della cinquina di Massimo Di Martire (sempre più leader) e del poker griffato dal valido centroboa Julien Lanfranco. Domani si volta pagina: inizia una nuova fase.