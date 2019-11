Rabbia che non si inabissa. «Andiamo avanti, abbiamo bisogno di continuare a lavorare e i risultati arriveranno». Non si rassegna affatto Roberto Brancaccio, nonostante la sconfitta rimediata al Foro Italico 10-7 contro la Lazio (parziali di 3-3, 3-0, 1-3, 3-0), diretta concorrente nella lotta salvezza. Scavalcati di due lunghezze in griglia proprio dai biancocelesti, i rossoverdi non demordono. Incidono negativamente l’assenza dell’infortunato Massimo Di Martire e la brutalità commessa da Giuliano Mattiello nel secondo quarto, lasciando i suoi compagni in difficoltà e in inferiorità per 4 abbondanti e interminabili minuti.



All'intervallo lungo laziali avanti sul parziale di 6-3. Gianpiero Di Martire e Luca Silvestri tengono a galla e in scia il Posillipo (7-6 a fine terzo tempo). Se l'australiano Nicholas Elphick, ex Sori, mette a bersaglio una tripletta, l'attaccante romano Marco Ferrante si supera e cala il poker alla piscina dei Mosaici (9-6 e +3 a 3'41" dallo scadere). Non molla il Posillipo, che si porta a -2 con Jacopo Parrella a 3'03" dal termine. Appone il sigillo definitivo Marco Ferrante (a 1'14").



Ancora tre gare nel mese di novembre per capitan Paride Saccoia e compagni. Sfida proibitiva sabato 23 novembre alla Scandone contro i campioni d'Italia del Recco, mercoledì 27 a Fuorigrotta arriva il Savona di Alberto Angelini e del mancino Eduardo Campopiano, infine il 30 trasferta in Liguria contro l'Iren Genova Quinto.