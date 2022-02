C’è Napoli-Inter allo stadio Diego Armando Maradona, la concomitante sfida stellare tra Brescia e Pro Recco alla Mompiano (big match tra campioni d’Italia e campioni d’Europa che verrà diretto dal napoletano Filippo Massimo Gomez e da Massimo Calabrò e che avrebbe meritato almeno una diretta televisiva in prima serata) e Lazio-Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno alle ore 18. Occasione persa (ancora una volta) per dare ampio risalto alla disciplina clorata: chi redige i palinsesti, dimostra di essere poco attento, senza concedere la giusta visibilità agli atleti e alle società.

Al Foro Italico si gioca a porte chiuse il recupero della 13esima giornata di serie A1. «Proveremo a mettere al sicuro il discorso salvezza», spiega alla vigilia Umberto Esposito, oro alle Universiadi 2019. «Sarà un incontro combattuto, perché i biancocelesti hanno bisogno di punti e giocheranno sicuramente con intensità e aggressività: saremo pronti ed esprimeremo le nostre potenzialità», avverte convinto il difensore di Ponticelli. E poi un obiettivo da centrare nell’anno del centenario dei giallorossi. «Desideriamo entrare nelle prime sette squadre di A1», auspica fiducioso il player classe 1995, ex capitano della Canottieri Napoli.

I ragazzi di Matteo Citro intendono ripartire dall’ottima prestazione di domenica scorsa contro l’Ortigia alla Simone Vitale. Non mancherà il duello a suon di gol tra il leader della Rari Nantes Salerno, Michele Luongo, il mancino barese Nicola Cuccovillo e l’attaccante romano Marco Ferrante: tutti e tre a 19 segnature. Tenzone anche tra il croato Maroje Gluhaic e Alessandro Vitale, entrambi a quota 18 marcature. Infine competizione a distanza tra il partenopeo Manuel Rossa, ex portiere dell’Acquachiara e del Molosiglio, e l’anconetano Simone Santini.

Le calottine di Claudio Sebastianutti tornano in acqua dopo quasi due mesi di stop. Due i maltesi a disposizione del club fondato nel 1900: James Gambin e il 23enne Ben Plumpton, ex del Posilipo, nominato miglior giocatore del campionato isolano. Altro ex rossoverde Vjekoslav Paskovic, centrovasca di Kotor.