Pronti a valutare le «proposte del Vostro Comitato al fine della più efficace finalizzazione di specifiche iniziative di sostegno al comparto». Il governatore Vincenzo De Luca risponde al numero uno del Coni regionale, Sergio Roncelli che ieri aveva accusato la Regione di essersi dimenticata dello sport nel Piano per l’emergenza socio-economica messo a punto in questi giorni. Il Piano, sottolinea De Luca, «prende in considerazione il mondo dello sport con riferimento al comparto privato, cui afferiscono numerosi gestori di palestre, piscine e centri per l’attività motoria, ascritti all’ambito delle attività culturali e sociali destinatarie delle importanti misure previste». L'attesa non sarà lunga. «Appena detto Piano - continua il governatore nella sua lettera - sarà a regime, potrà senz’altro ed opportunamente pensarsi ad un capitolo aggiuntivo destinato al comparto sport, anche volto al sostegno delle associazioni sportive e dei tecnici e professionisti del settore, in ottica di continuità con l’importante sinergia già sperimentata nella preparazione e svolgimento delle Universiadi 2019. A tal proposito, siamo pertanto certamente disposti a valutare proposte del Vostro Comitato al fine della più efficace finalizzazione di specifiche iniziative di sostegno al comparto, che potranno essere indirizzate al seguente indirizzo email: capogabinetto@regione.campania.it».



Soddisfatto il presidente del Coni regionale Sergio Roncelli. «Non avevo dubbi che il presidente De Luca fosse attento ai problemi dello sport. La sinergia con la quale abbiamo lavorato insieme alle Universiadi è stata esemplare in campo nazionale e internazionale. E' stata una risposta rapida, cortese e corretta cui ora dobbiamo dare seguito per andare incontro alle esigenze di un comparto che è opportunità di lavoro per tantissimi tecnici e professionisti del settore, volano di un importantissimo indotto economico, e avrà un ruolo fondamentale nel recupero psicofisico dei cittadini, prostrati da un lungo periodo di inattività, sacrifici e tensioni» © RIPRODUZIONE RISERVATA