Il rinvio di Tokyo 2020 all’anno prossimo, pur se atteso ancor prima dell’ufficialità, aveva lasciato alcuni interrogativi aperti. Gli atleti, e per il canottaggio le barche, che si sono qualificati per i Giochi Olimpici e Paralimpici in Giappone possono stare tranquilli: il pass che hanno messo in tasca non ha alcuna scadenza. Lo ha chiarito il presidente del Cio Thomas Bach, al termine della settimana in cui è stato ufficializzato il rinvio dei Giochi che si terranno la prossima estate 2021. Rassicurati anche sotto questo profilo, quindi, gli azzurri protagonisti delle qualificazioni ai Mondiali 2019 di Linz, che possòno proseguire la loro preparzione in tutta serenità. Un mondiale storico per l'Italia del canottaggio che andrà alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma nel 2021, con 4 barche femminili (doppio, due senza, quattro di coppia senior, doppio pesi leggeri) e 5 barche maschili (due senza, singolo, quattro senza, quattro di coppia senior, doppio pesi leggeri) che portano a 9 le carte olimpiche già in cassaforte. Per quanto riguarda i campani coinvolti il due senza di Antonio Vicino, il quattro senza di Di Costanzo, Abagnale, Castaldo; il quattro con paralimpico di Alessandro Brancato. "Rinviare Tokyo al prossimo anno è stata la scelta migliore, per la salute di tutti e anche dal punto di vista atletico - ha detto Matteo Castaldo - Personalmente preferisco avere un anno in più per prepararmi che non dover rivoluzionare tutti i programmi per gareggiare appena un mese dopo o al limite a ottobre”. Entro tre settimane e verosimilmente dopo la metà di aprile, il Cio annuncerà le nuove date di Olimpiadi e Paralimpiadi, che comunque manterrano l’intestazione di Giochi della XXXII Olimpiade. Resterà poi da stabilire le date dei “ripescaggi” © RIPRODUZIONE RISERVATA