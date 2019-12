© RIPRODUZIONE RISERVATA

Passione, impegno, servizio. «Esserci sempre». E’ la mission della Polizia di Stato e delle Fiamme Oro, che hanno deciso di salutare il 2019 con il tradizionale brindisi al Gran Caffè Gambrinus. Invasione pacifica degli atleti in cremisi, alla presenza del questore di Napoli, Alessandro Giuliano, di don Antonio Loffredo, parroco della Basilica di Santa Maria della Sanità, del campione olimpico Pino Maddaloni, assistente capo e responsabile della sezione giovanile di judo delle Fiamme Oro Napoli. Festeggiati i tanti successi maturati nel corso dell’anno.«Congratulazioni, siete la dimostrazione evidente e vincente dello sport agonistico e al contempo declinato al sociale, sempre in mezzo alla gente. I prossimi dodici mesi saranno impegnativi», spiega soddisfatto il questore Giuliano, rivolgendosi ai giovani nuotatori del Gruppo Sportivo, che dà lustro all’Italia intera. «Fiamme Oro un modello per tutti, un patrimonio culturale, vera ricchezza del Paese, che vive di passione e si adopera sul territorio per un futuro migliore», sottolinea Paolo Trapanese, presidente Fin Campania.«È stato un 2019 eccezionale e da incorniciare, colmo di prestigiosi risultati per le Fiamme Oro. Siamo orgogliosi dei traguardi sportivi conseguiti da tutti gli atleti. Significative le medaglie conquistate ai Campionati del Mondo di Gwangju da Giulia Gabbrielleschi (argento) e Alessio Occhipinti (argento alle Universiadi di Napoli e bronzo in Corea del Sud), i trionfi in Coppa del Mondo, merito dei maratoneti instancabili Edoardo Stochino (primo nella Santa Fe-Coronda, tappa della Fina Ultramarathon) e Barbara Pozzobon (oro in Argentina, già vincitrice della competizione nel 2017 e argento nel 2018, nonché dominatrice incontrastata della Capri-Napoli nel 2019 e 2018). E poi le numerose affermazioni ai Campionati Italiani di Martina Grimaldi (bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012), Simone Ruffini, Federico Vanelli, Andrea Manzi (oro a Barcellona), Aurora Ponselè, del capitano Simone Ercoli (gold metal in Argentina), Andrea Volpini, Fabiana Lamberti e Davide Joseph Natullo. L’oro di Marcello Guidi ai World Beach Games di Doha».Luca Piscopo, direttore tecnico Fiamme Oro, ricorda le imprese compiute, impreziosite «dalla storica e meritatissima qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 di Mario Sanzullo, la prima degli atleti napoletani», precedendo il Settebello e il canottaggio. «Impeccabile il lavoro svolto, inoltre, da tutto lo staff del settore giovanile, coordinato dall’allenatore capo Pietro Bonanno, i cui atleti si sono particolarmente distinti in Italia e Campania». Si sono aggiunte nuove discipline, ampliando gli orizzonti. «Abbiamo dato il benvenuto nella nostra grande famiglia ai surfisti della Federazione Sci Nautico e Wakeboard. Sottoscritta una partnership con il presidente Luciano Serafica e intrapreso un progetto molto ambizioso e di altro profilo con Emily Gussoni, Giada Legati e Leonardo Fioravanti, straordinario atleta di caratura mondiale, che ha tagliato strepitosi traguardi in questa stagione. Non ultima la sinergia con Federginnastica».Fiamme Oro operative nel tessuto urbano, praticando percorsi di educazione e legalità. «Molto attivi anche sul piano sociale con diversi progetti di inclusione dei giovani, portati avanti con la fattiva e concreta collaborazione della questura di Napoli e del presidente della Fin Campania, Paolo Trapanese, all’Abricci e alla Rotonda Diaz in estate. E poi il pugilato con la determinazione e la tenacia nel quartiere Sanità, insieme a don Antonio Loffredo, che supporta i nostri tecnici Vincenzo Picardi e Donato Cosenza». Non casuali le visite e gli attestati di stima del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, del presidente della Repubblica Federale Tedesca Frank-Walter Steinmeier, del Capo della Polizia, Franco Gabrielli, e del ministro Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora.Momento di aggregazione al Gambrinus, per compattare una realtà significativa e una istituzione credibile e affidabile, amata dagli italiani. «Rivolgo un immenso grazie al questore Alessandro Giuliano, al presidente Francesco Montini e all’ufficio di coordinamento dei Gruppi Sportivi per quanto fatto e per il supporto fornito. Speriamo che il 2020 sia altrettanto ricco di soddisfazioni, anzi più fecondo per le Fiamme Oro», conclude ottimista Piscopo.Auguri di un sereno Natale e un brindisi a tinte cremisi con i tecnici del judo i fratelli Lello e Massimo Parlati, Filippo Massimo Gomez, presidente GUG Campania, Rosario Mazzitelli, vicepresidente Unione Stampa Sportiva Campania, Bianca Lassandro, vicepresidente vicario Fiamme Oro, Carmine Soriente, comandante del IV Reparto Mobile di Napoli, il vicequestore Eugenia Sepe, Marco Giambra, vicario del questore, il vicequestore aggiunto Angela Castaldo e il vicequestore aggiunto Nicola Donadio, accolti da Antonio Sergio. Bottiglie stappate e in alto i calici.