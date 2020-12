Il tradizionale appuntamento con le Regate di Natale, che il Reale Yacht Club Canottieri Savoia organizza ogni anno dal 27 al 29 dicembre, quest’anno diventa virtuale. E' il Trofeo #ChristmasVirtualRace, le cui iscrizioni chiuderanno il 23 dicembre e con un massimo di 152 velisti. «In questo anno particolare siamo stati costretti a lasciare le nostre barche a terra anche in occasione delle Regate di Natale, un appuntamento molto sentito per il Circolo Savoia», spiega il consigliere alla Vela, Penni Oliviero. «Eppure, con l’impulso di molti soci e amici abbiamo deciso di far sentire comunque la nostra presenza grazie alle regate virtuali che sono partite quasi come un gioco e invece stanno diventando una nuova importante realtà riconosciuta dalla Federvela e da World Sailing. Speriamo di divertirci e far divertire iscritti e appassionati, in attesa di issare di nuovo le vele».

Per partecipare occorre registrarsi alla piattaforma Virtual Regatta Inshore. I giocatori, durante l’intero evento, dovranno utlizzare il proprio dispositivo personale e avranno la facoltà di scegliere quello che utilizzano normalmente: un cellulare, un tablet, un laptop o un computer.

Le regate di flotta su monotipo Classe Laser si svolgeranno con una serie di qualificazioni e finali nei giorni 27, 28 e 29 dicembre 2020. Il Trofeo #ChristmasVirtualRace andrà al primo classificato overall. Saranno premiati anche i primi tre classificati assoluti e i primi 3 classificati della regione Campania e la prima classificata femminile in finale.

Il Trofeo #ChristmasVirtualRace è stato voluto dal Circolo Savoia, il sodalizio napoletano guidato dal presidente Fabrizio Cattaneo della Volta. In prima linea nell’organizzazione il consigliere alla Vela, Penni Oliviero, il pluricampione del mondo Paolo Scutellaro e Giulio Piccialli. Nei prossimi giorni sui canali del Club le istruzioni di regate e le info per seguire le regate in diretta.

