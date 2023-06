Le spadiste del Posillipo promosse in serie A2

La Napoli della scherma in A2. In pedana trionfano le ragazze rossoverdi. A Piacenza prevalgono Gaia Leonelli (2003), Erica Ragone (2004), Giulia Rosiello (2006) e Giovannella Somma (2003), ovvero le spadiste del Posillipo, seguite dal maestro Aldo Cuomo. Nella gara femminile di serie B1 il quartetto partenopeo ha superato il Club Scherma Formia (Mariacarolina Chiarolanza, Carlotta Maria Retillo, Elisa Treglia e Giada Zummo) con il punteggio di 45-32. Terza posizione per il Club Scherma Roma, quarto classificato il Cus Catania.

La compagine rossoverde si è laureata campione d’Italia.

Le atlete made in Naples si sono rese incontrastate protagoniste. Nella fase preliminare hanno vinto tutti gli incontri, piazzandosi ai primi posti del tabellone. Hanno sempre dominato ogni incontro con parziali convincenti, distanziando sempre le avversarie con non meno di 9 stoccate di distacco.

Leonelli, Ragone, Rosiello e Somma tengono alta la tradizione della gloriosa scuola schermistica posillipina dalle radici profonde e ben radicate. Con uno staff di comprovata esperienza, composto da Francesca Cuomo, Lorenzo Buonfiglio, Lorenzo Agrelli e dal validissimo preparatore atletico Elio Malena.

Si registra anche l’evoluzione della squadra capitanata da Ettore Saetta, formata da Simone Gambardella, Luigi Rutoli e Angelo Errichiello. Il rinnovamento e l’inserimento di nuove leve hanno confermato la crescita anche del settore maschile.