Domani si gioca la quinta giornata del girone sud del campionato nazionale A2 femminile di pallanuoto.



Per la Carpisa Yamamay Acquachiara di Barbara Damiani, che nelle prime quattro giornate di campionato ha avuto un calendario favorevole dal quale ha ottenuto 7 punti, ma deve recuperare la partita di Catania con la Brizz Nuoto, e che adesso volterà pagina «per immergersi - spiega il tecnico - in una seconda parte di girone d'andata più impegnativa, nella quale affronterà tutte le squadre più forti del girone Sud».



A cominciare dalla Roma Vis Nova, che arriva a Cava dei Tirreni con tre punti in meno rispetto a D'Antonio e compagne ma con un organico in grado di fare risultato, forte in particolare di un centro bravo ed esperto come Fabbri e di una delle più efficaci tiratrice del torneo, quella D'Angiulli che finora è andata a segno 11 volte. «Cercheremo come sempre di fare il nostro meglio - aggiunge Barbara Damiani - che non lamenta particolari problemi di formazione». Arbitra Antonio Pascucci, direttore di gara di grande esperienza. Il fischio d'inizio è alle ore 16.



Ancora in salita il campionato dello Sporting Club Flegreo del tecnico ellenico Ginnis Koinis, che vola di nuovo in Sicilia dove affronterà in trasferta il Brizz Nuoto di Carlo Zillieri, reduce della vittoria esterna contro i Castelli Romani. Il Flegreo rimasto indietro nelle prime gare del campionato ha dato segnali di ripresa pareggiando domenica scorso il derby con la partenopea Acquachiara.



Molto atteso l’incontro casalingo dei Castelli Romani che affronterà il Volturno del coach Salvatore Napoletano, altro fanalino di coda con zero punti in classifica, che prova a ripartire dopo le quattro sconfitte consecutive nonostante le sufficiente prestazioni.



Si preannuncia una gara molto ostica per la capolista F&D Waterpolis, reduce dal successo di domenica scorsa nello scontro diretto col Tolentino, attesa all’esame Cosenza Pallanuoto, mentre il Torre del Grifo Village ospita la Pallanuoto Tolentino. Ultimo aggiornamento: 15:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA