Lecce espugna il Palatigliana, ancora una sconfitta casalinga per la Shedirpharma: 0-3

Lecce espugna il Palatigliana, Shedirpharma Sorrento ancora a mani vuote, in serie A3 di bolley maschile. Occorre una sterzata per rimettere la barca sulla retta via.

Continua la serie negativa della Shedirpharma Sorrento che perdendo 3-0 in casa con la Aurispa Libellula Lecce colleziona la quarta sconfitta consecutiva, la seconda casalinga per 3-0.

Nel girone di ritorno la squadra sorrentina ha raccolto solo 2 punti in 5 partite (nel girone di andata nelle stesse partite aveva conquistato 8 punti!), e ora rischia seriamente di ritrovarsi coinvolta in zona playout, dopo essere stata per quasi tutto il girone di andata tra le prime sei.

La Shedirpharma fin qui ha sempre denotato notevoli sbalzi di rendimento anche all’interno della stessa partita. Considerato che la scorsa estate la squadra era stata completamente rinnovata rispetto alla stagione precedente si poteva ipotizzare che questi sbalzi di rendimento fossero dovuti alla mancanza di affiatamento tra i singoli elementi e che quindi con il passare del tempo l’affiatamento sarebbe cresciuto e il rendimento si sarebbe stabilizzato verso l’alto. Purtroppo, nelle ultime partite si è verificato l’esatto contrario. Fa mal dirlo ma la Shedirpharma vista all’opera stasera più che ad una orchestra affiatata somigliava ad un gruppo di musicanti che suonavano ognuno un brano diverso e nelle ultime partite Bellucci e compagni si sono espressi a buoni livelli solo per brevi periodi finendo sempre in calando.

Anche stasera, dopo un inizio zoppicante, con un parziale di 7-1 per Lecce da 7-5 a 8-12, la Shedirpharma era riuscita a raddrizzare la situazione riacciuffando i pugliesi sul 19 pari, ed aveva avuto tra le mani ben due occasioni pallone per aggiudicarsi il primo set sul 24-23 e sul 25-24. Fallite entrambe a causa della scarsa intesa fra palleggiatore e attaccanti. Un Lecce non trascendentale riusciva così ad aggiudicarsi il primo set per 27-25.

Sorrento iniziava il secondo set con il piede sbagliato ritrovandosi subito ad inseguire (2-6). Nonostante ciò, i sorrentini riuscivano ad annullare lo svantaggio (8-8). Il tiramolla tra le due squadre si verificava altre due volte. Alla terza Sorrento non riusciva più a ripetere il miracolo e Lecce si aggiudicava anche il secondo set con il punteggio di 25-22 infliggendo il colpo del ko a Bellucci e compagni che iniziavano malissimo il set successivo ritrovandosi subito sul groppone un parziale di 2-9 che fiaccava sul nascere qualsiasi velleità di rimonta. Il prosieguo del set era una vera e propria sagra degli errori, o forse sarebbe meglio dire degli orrori. Anche Lecce faceva la sua parte, ma il vantaggio iniziale era troppo ampio e cresceva ulteriormente fino al 25-15 conclusivo.

Sabato prossimo (ore 18, canale Youtube Legavolley) la Shedirpharma va a far visita al Palmi che attualmente occupa il quinto posto in classifica con 31. All’andata vinse Sorrento 3-1. Dovesse perdere ancora la differenza di punti raccolti tra andata e ritorno sarebbe di 11 a 2. Per evitare che accada occorre dare subito una sterzata a questa barca più che mai alla deriva e rimetterla sulla retta via prima che sia troppo tardi.

Shedirpharma Sorrento - Aurispa DelCar Lecce 0-3 (25-27, 22-25, 15-25)

Shedirpharma Sorrento: Bellucci 1, Gozzo 9, Pilotto 7, Szabo 8, Disabato 9, Garofolo 3, Denza (L), Pontecorvo 0, Gargiulo 0, Prosperi Turri (L), Grimaldi 2, Carcagnì 0. N.E. Piedepalumbo, Imperatore. All. Racaniello.

Aurispa DelCar Lecce: Monteiro 1, Mazzone 15, Deserio 1, Arguelles Sanchez 19, Ferrini 13, Lanciani 6, Russo (L), Mariano 1, Cappio (L), Scaffidi 0, Cipolloni Save 0. N.E. Schiattino, Soncini, Matani. All. Cavalera.

ARBITRI: Proietti, Cruccolini.

NOTE - durata set: 36', 30', 27'; tot: 93'.