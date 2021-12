Lega Navale e Circolo Savoia successi nel campionato invernale

Vento e sole. Meglio non si poteva pensare per la quarta tappa del campionato invernale di Napoli che proponeva la quarta tappa ed il recupero della terza. Imbarcazioni scese in mare per conquistare il Trofeo Gaetano Martinelli, premio speciale Paola Martinelli nella regata organizzata dal Club Nautico della Vela e la Coppa Aloj, messa in palio dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia.

In particolare, la prova 5 ORC e Sportboat, insieme alla 3 Grancrociera, erano valide per l’assegnazione dei Trofei Martinelli mentre la prova 6 ORC e Sportboat, insieme alla 4 Grancrociera, erano valide per l’assegnazione della Coppa Giuseppina Aloj, andata proprio al primo Grancrociera. Il Trofeo Gaetano Martinelli è stato conquistato da Artiglio, di F. Urso e E. Fasci (Lega Navale di Napoli) mentre il Premio speciale Paola Martinelli è stato assegnato a Chiara, di Nicola Landi e Antonio Esposito (Lega Navale di Napoli).

La Coppa Giuseppina Aloj, invece, è stata portata a casa da SLY FOX 3 di Roberto Fotticchia e Michele Gagliardi del RYCC Savoia Dopo le quattro giornate, la classifica del Campionato vede, nella categoria Grancrociera, al primo posto, Chiara di Nicola Landi e Antonio Esposito (Lega Navale di Napoli), seguita Diecitrentuno di Sergio Della Volpe (Lni Pozzuoli) e da ZEN 2 di Cesare Bertoli (Lni Pozzuoli).

Nella classe Orc guida Cosixty di Salvatore Casolaro (Cn Torre Annunziata), seguito da Nientemale di Giuseppe Osci e Riccardo Calcagni (Lni Pozzuoli) e da Patricia di Domenico Buonomo (Lni Napoli).

Infine, nella classe Sportboat, la più numerosa, è al comando Gaba di Claudio Polimene (Cn Torre del Greco), inseguito da Jeko 3 del Circolo Nautico di Torre del Greco e da Artiglio di F. Urso e E. Fasci (Lega Navale di Napoli).

Prossimo appuntamento con il Campionato Invernale di vela di Napoli nel 2022, con la tappa organizzata, il 23 gennaio, dal Circolo Canottieri Napoli per l’assegnazione della Coppa Ralph Camardella.