Navigare necesse. Ufficialmente in carica dal 10 gennaio 2022 e con un nuovo compito da svolgere. Abituato alle sfide non da oggi, Sandro Cuomo si cimenterà anche nel ruolo di consigliere allo sport della Lega Navale italiana sezione di Pozzuoli, istituita nel 1996. Una data certamente non casuale per l’ex commissario tecnico della Nazionale italiana di spada, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atlanta proprio in quell’anno e bronzo a Los Angeles 1984. Emerge nitido il suo amore per il mare.

«Siamo immersi in una realtà con un potenziale straordinario ed enorme per la posizione geografica, che interessa un’area meravigliosa ricca di bellezze naturalistiche. La mia chiara intenzione è promuovere attività sociali e dare un nuovo corso all’attività sportiva con il reclutamento di leve giovanili, dando una forte impronta agonistica», spiega convinto l’Hall of Fame, proteso a risvegliare la coscienza marinara nelle giovani generazioni e non solo. Occorre, però, superare barriere e criticità: quelle non mancano mai. «Siamo in una collocazione che ci va stretta all’interno dell’area commerciale del porto di Pozzuoli. Servono spazi adeguati per promuovere iniziative accessibili e inclusive sul territorio per tutte le abilità», ammette Cuomo, Collare d’Oro al merito sportivo. In primis migliorare la logistica.

Tante idee, numerosi progetti: le uscite in mare per le scolaresche, la tutela dell’ambiente marino, le iniziative promozionali, culturali, sportive e didattiche. E ancora la tutela delle acque e delle spiagge, oltre al diporto e alle attività nautiche, di concerto con le Federazioni sportive e il Coni. «Siamo alla ricerca di nuovi spazi e joint venture con associazione del territorio. Confidiamo vivamente nell’aiuto del Comune di Pozzuoli, per attivare sinergie utili a promuovere lo sport per tutti», auspica il plurititolato classe 1962.

Dalla pedana alla vela. «Sono sempre stato diviso tra i due reparti, sempre schermidore e velista. Il passaggio adesso è solo formale ma di fatto non è sostanziale. Sono sempre stato impegnato nel mondo della vela e della nautica. Ora sto scoprendo anche mondi nuovi come i gruppi sportivi di cui si occupa la Lega Navale: canoa, attività subacquea, pesca, motonautica e naturalmente vela», dichiara entusiasta Cuomo, che sta già delineando l’organizzazione di campi estivi mirati a partire dalla chiusura scolastica per avvicinare i ragazzi al mare.

Si guarda a Procida capitale italiana della cultura 2022. «Dà lustro all’intera area flegrea. Partecipiamo a questo momento in cui l’isola di Procida sarà al centro dell’Europa. Sono in corso molte iniziative: le regate insieme ai Circoli napoletani e alle varie sezioni della Lega Navale del territorio flegreo e partenopeo. Arriveremo a Ventotene e poi il classico Otto Velante, nato nel 1998, una della manifestazioni inserite nel nostro campionato primaverile di vela». Proiezioni future con solide radici nel presente. «Ci siamo aggiudicati il Campionato italiano di Safari fotografico subacqueo, che si disputerà il 4 ottobre ad Ischia Ponte, grazie all’impegno del gruppo e in particolare di un nostro socio e probiviro Francesco Chiaromonte. In agenda altre manifestazioni di canoa e pesca di rilievo. Di volta in volta cercheremo di portare le leve dei campi estivi nelle attività della stagione invernale».

Dinamico e propulsivo Cuomo, animato dalla volontà dell’ottimismo e di contribuire al rilancio delle eccellenze locali. All’orizzonte c’è inoltre Monte di Procida Comune Europeo dello Sport 2023. «E’ un territorio con il quale già operiamo insieme ai circoli velici, perché siamo limitrofi. Attiveremo una collaborazione sportiva piena, mettendo a disposizione il nostro know how e le nostre risorse». La premiazione dei meriti sportivi 2021 ha valorizzato quanti si sono distinti nelle attività e nelle competizioni sportive, conferendo il giusto riconoscimento a coloro che hanno brillato con le insegne della Lega Navale. Tra questi Cesare Bertoli, papà del pallanuotista Zeno, ex rossoverde e attuale giocare della Pro Recco.

Longevo il percorso di Sandro Cuomo. «Nasco come socio della Lega Navale alla sezione di Napoli nel 1982, poi ho fondato la delegazione di Ventotene, infine ecco Pozzuoli. Sono legato da sempre ai sodalizi partenopei: schermidore al Circolo Nautico Posillipo, ho vinto con la Canottieri Napoli il Mondiale a Capri nel 2003 con la barca in società con Antonio Di Mare, all’epoca vicepresidente sportivo giallorosso. Sono stato socio fino a qualche anno fa del Reale Yacht Club Canottieri Savoia», conclude Cuomo. Navigare è più che mai necessario.