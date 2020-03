RIETI - Continuano le valutazioni su un possibile ritorno in campo nel basket, e in particolare sul campionato di serie A2, situazione che interessa particolarmente alla Zeus Npc Rieti, che sarà definita dopo il 3 aprile. Infatti in mattinata la Lega Nazionale Pallacanestro ha avanzato al presidente Petrucci diverse richieste riguardanti il futuro del secondo campionato nazionale e la serie B, entambi organizzati dalla Lnp. Tra le richieste c'è l'annullamento della serie B, niente da fare per lo svolgimento della Coppa Italia, piccolo spiraglio invece per la serie A2.



I punti evidenziati dalla Lega sono stati quelli di dichiarare interrotto alla data del 30 marzo il campionato di serie B; di valutare la possibilità di ripresa del campionato di serie A2 nei mesi di maggio e giugno, a patto che i decreti governativi e sanitari vigenti in tale periodo rendano possibile una piena ripresa dell'attività sportiva, secondo le sue peculiarità (allenamenti, viaggi, porte aperte al pubblico); analizzare, congiuntamente con il Coni e il Governo, tutte le possibili forme di sovvenzione e taglio dei costi da applicare per la prossima stagione.



Ultimo aggiornamento: 13:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA