Leos Shoes Casarano-Quantware Napoli: vittoria in Gara 1 Playout a Cutrofiano per la salvezza

La Quantware Napoli con una zampata felina, in trasferta a Cutrofiano (LE) contro la Leos Shoes Casarano, fa sua gara 1 del playout per evitare la retrocessione dalla serie A3 Credem. Napoli, che in tutta la regular season aveva vinto solo due delle dodici partite in trasferta , cala il tris, fa sua la posta in palio con un netto risultato di 1-3(25-23;18-25;16-25;30-32), risultato che però non racconta della battaglia sportiva andata in scena nel palasport salentino.

La cronaca racconta di un momento di grande commozione dei presenti, quando la società Leccese nel pregara ha reso omaggio al giocatore Baldari e alla sua mamma per la perdita del papà, ex giocatore, legato alla società di cui commentava le partite casalinghe nelle dirette youtube sul canale della Lega Pallavolo Serie A.

Il fischio d’inizio ha rotto l’emozione, con la squadra di casa che prende qualche break di vantaggio e Napoli, che riesce ad agganciare ma non superare Casarano che in modo sofferto fa suo il primo parziale. In altre occasioni la Quantware avrebbe accusato il colpo, ma invece riparte nel secondo set molto motivata, trova l’equilibrio delle soluzioni tattiche proposte da coach Calabrese per questo Playout , con un Quarantelli in regia molto ispirato.

Gioco veloce al centro alternato a palla all’opposto Cefariello ( 21 punti) mettono in crisi la squadra di mister Licchelli ;in un attimo Napoli la ribalta facendo suoi due parziali con ampio margine, anche grazie al fondamentale del servizio finalmente efficace ed efficiente. Si arriva così al quarto set, la Quantware sembra appagata e un po’ stanca, Casarano ne approfitta e si porta avanti sul 13-7, ma qui cambia l’inerzia con due chiamate d videocheck arbitrali che fanno rigiocare il punto. Calabrese comprende che è il momento di inserire nella mischia Leone per Quarantelli, togliendo nuovamente punti di riferimento agli avversari e Vincenzo Calabrese per Cefariello, dandogli un attimo di riposo prima del finale al cardiopalma, quando Napoli, prima rientra, con le bordate di Starace( che con 17 punti taglia il traguardo dei 400 attacchi vincenti stagionali) e Frankowski(17 punti) e poi va a chiudere sul filo di lana con il parziale che si allunga fino al definitivo 32-30, fischio finale che fa esultare i componenti dello staff presenti e tutto il pubblico che ha seguito la diretta.

«Abbiamo dato prova di carattere e attaccamento ai colori - le parole del dg Matano - stasera festeggiamo, ma da martedì si dovrà lavorare duramente per affrontare gara due,in programma domenica 21 alle 18; sarà una festa per il volley Napoletano, il pubblico sarà il nostro settimo uomo in campo, è un’occasione importante aver iniziato la serie con la vittoria in trasferta, ci mette nelle condizioni di lavorare in tranquillità durante questa settimana, restando umili e concentrati».