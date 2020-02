È valanga azzurra per lo sci campano in un week end in cui i piccoli sciatori napoletani sono stati protagonisti sulle nevi abruzzesi. In gara nel week end per il Trofeo Amato, gara riservata alle categorie Pulcini (4-12 anni) organizzata dallo sci club 0.40 e con la selezione regionale per partecipare alla fase nazionale del Pinocchio sugli Sci, coordinata dallo sci club Napoli, che si svolgerà all’Abetone dal 28 marzo al 1° aprile per gli atleti dai 9 ai 16 anni. Il comitato campano ha poi selezionato la squadra che parteciperà al Criterium Interappenninico in programma a Ovindoli (AQ) da oggi sino a giovedì. Trofeo Amato - Leonardo Iarussi dello sci club Napoli ha vinto il Trofeo Egidio Amato 2020, lo slalom gigante riservato alle categorie Cuccioli, Baby, Superbaby, organizzato come ogni anno dallo sci club 0.40. Il ragazzino napoletano ha realizzato il miglior tempo su oltre 300 partecipanti alla gara. Durante la consegna dei premi è stato proiettato il video della scorsa edizione con tutti gli atleti saliti sul podio nel 2019.



PINOCCHIO SUGLI SCI Anche la selezione regionale del più importante evento sciistico per giovani sciatori si è disputato sulla pista Canguro a Pizzalto, a Roccaraso, organizzata dallo sci club Napoli. Selezionati gli atleti dai 9 ai 16 anni che parteciperanno alla fase nazionale (30 della categoria maschile e 22 della femminile). Tra i migliori da segnalare l’oro della campionessa italiana baby in carica Giada D’Antonio, del Vesuvio, che quest’anno gareggia nei cuccioli, e quello di Francesca Carolli del Sai nella categoria allievi, nella scorsa edizione arrivata alla fase internazionale in cui si è classificata al quarto posto in slalom. Doppietta - ha battuto tutti sia sabato che domenica - per Lorenza Sommella. La premiazione si è svolta nel Villaggio itinerante del Pinocchio, allestito alla base della pista di gara e dove i concorrenti hanno ricevuto oltre ai premi anche numerosi gadget e hanno potuto intrattenersi con le proprie famiglie. Le finali nazionali si svolgeranno all’Abetone dal 28 marzo all’1 aprile.



CRITERIUM INTERAPPENNINICO Il Comitato Campano parteciperà poi con una squadra di 56 atleti al Criterium Interappenninico. L’evento rappresenta un vero e proprio campionato italiano degli Appennini al quale partecipano tutti i comitati regionali dalla Liguria alla Sicilia con atleti della categoria Children (13- 16 anni). Il programma prevede oggi lo slalom, domani il Gigante e nel pomeriggio il Team Event con il parallelo a squadre e giovedì il SuperG. © RIPRODUZIONE RISERVATA