Dopo 25 anni un tennista napoletano entra nel tabellone principale del Roland Garros di Parigi, il torneo più importante del mondo insieme a Wimbledon. Si tratta di Lorenzo Giustino, 29 anni e n.153 del mondo, che ha superato le qualificazioni al Grande Slam francese (battuto nell’ultimo turno il tedesco Brown 6-3 7-5) e che oggi esordisce contro il francese Moutet, n.70 del mondo. L’ultimo napoletano a giocare nel tabellone principale di Parigi era stato Diego Nargiso nel 1995; l’ultimo campano, Potito Starace nel 2014.



Lorenzo si è allenato spesso a Napoli in questo periodo di post lockdown, in particolare all’Accademia Tennis Napoli con Aldo Russo e l’head coach Remigio Burzio. Poi è giunto nei quarti ai Tricolori assoluti, iniziando finalmente a migliorare, dopo la fine nel 2019 che lo aveva visto bloccato da un fastidioso infortunio a un braccio, subito al challenger di Manerbio. È vicino ai top 150, ma è stato anche nei top 130 nel 2019. Meglio di lui, nel tennis napoletano, a livello di ranking Atp ha fatto solo Diego Nargiso a cavallo tra gli anni 80 e 90. Al Roland Garros, invece, prima dell’era Open altri tennisti napoletani erano stati protagonisti in tabellone. Il primo assoluto fu Carlo d’Avalos negli anni 20 (che le statistiche vogliono primo italiano di sempre in gara agli Open di Parigi dove superò un turno nel 1927), poi negli anni 60 Gaetano Di Maso, con 5 partecipazioni e due volte al 2° turno (ma anche due volte in semifinale al Roland Garros junior) e Pietro Marzano al terzo turno nel 1969 (e in tabellone anche nel 1970). Per la Campania in tabellone al Roland Garros anche l’ebolitano Visconti, 2° turno nel 1993 oltre naturalmente a Potito Starace (9 partecipazioni e due terzi turni).



L’attuale coach di Lorenzo Giustino è Gianluca Carbone, ma in passato era stato proprio quel Nargiso che domani raggiungerà nei record del tennis napoletano.



«Devo ringraziare Gianluca perché c'è parecchio di suo nella mia crescita. Si poteva pensare che io avessi già superato l'età nella quale è possibile sperare di fare progressi importanti, invece stiamo dimostrando che non c'è limite se ci si crede davvero». Prossimo obiettivo, i top 100 del mondo, proprio come Nargiso, n.67 nel 1988. Ultimo aggiornamento: 16:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA