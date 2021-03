Finito il torneo Masters 1000 di Miami, per l'azzurro Lorenzo Musetti. Che è stato battuto durante il terzo turno del torneo dal croato Marin Cilic al terzo turno per 6-3 6-4 . Musetti, che al momento si trova in posizione n°94 nella classifica Atp, ha dovuto cedere di fronte a Cilic, che si trova al 45° posto del ranking. La partita è terminata nel corso di due set: Musetti, nei due turni precedenti, si era imposto sullo statunitense Michael Mmoh, e sul francese Benoit Paire, n°33 della classifica Atp e 23esima testa di serie.

