Lotteria Agnano, la festa di Napoli tra trotto, spettacoli e solidarietà

Tutto pronto ad Agnano per la domenica più importante dell'anno con la disputa (domani 2 ottobre) della 73esima edizione del Gran premio Lotteria, tra le corse più belle del mondo. Un'edizione, dal punto di vista tecnico, di grande interesse per la presenza dei francesi Dorgoz de Guez, Feydeau Seven e Delia du Pommerau che sfideranno i camponi di scuderie campane: prima tra tutti Vivid Wise As (il favorito) seguito da Cokstile, Zacon Gio (foto) e Vernissage Grif.

Non solo corse. Previste tutta una serie di manifestazioni collaterali. I cancelli dell'ippodromo saranno aperti fin dalle 11. Alle 12,30 benedizione e Santa Messa celebrata sul palco centrale dell'ippodromo con raccolta solidale organizzata dalla Chiesa Immacolata Agnano. Le ragazze del Team Cheer Dance sfileranno con le bandiere dei paesi dei cavalli in gara. Il gruppo Sbandieratori e Musici Città Regia si esibirà con 25 elementi tra sbandieratori, tamburini. Ospiti musicali il tenore Giuseppe Gambi e il soprano Julia Burduli.

Per i bambini attività gratuite: due spettacoli con i pagliacci Ole e Ilvia (ore 14 e ore 16) e dimostrazioni pratiche di avvicinamento allo sport da 6 ai 12 anni (dalle ore 12 alle ore 16) con istruttori federali di basket, tennis e ippica: mini tornei di basket a squadre a cura della GeVi Napoli Basket e Fip Campania, battesimo del tennis con il Tennis Club Napoli e approccio al pony con il centro ippico “L'Angolo del Cavaliere”.

Saranno premiate dieci signore che indosseranno i cappelli più eleganti ed originali. Le corse iniziano alle 13.50. La finale è in programma alle 17,40 con diretta su RaiSport e su Equ-tv (canale 220 di Sky e 151 del digitale terrestre) che manderà in onda tutto il pomeriggio. I biglietti d'ingresso si acquistano sul circuito Etes o direttamnte alle casse dell'ippodromo. I prezzi: tribuna centrale intero 8 euro ridotto 6-14 anni 4 euro; tribuna traguardo (posto a sedere garantito) intero 18 euro, ridotto 10 euro; scuderie 5 euro. I possessori di un biglietto dell'Atp di tennis o di una partita della Gevi basket entrano gratis. Ci sarà anche una raccolta fondi in favore della “Shro”, Sbarro Health Research Organization, organizzazione no profit per la ricerca genetica della diagnosi e cura del cancro, fondata e diretta dal profesor Antonio Giordano. Agli invitati nell'area riservata club house è “suggerita” una donazione.