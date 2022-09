Lotteria, Atp Napoli e Gevi Basket: si entra con un solo biglietto

Un accordo storico tra i presidenti di tre società sportive napoletane: il tennis Club che organizza l'Atp (si parte il 15 ottobre con le qualificazioni) , la Gevi Napoli di Basket, pronta al debutto in campionato, e la Ippodromi Partenopei che si appresta a varare la 73esima edizione il Gran Premio Lotteria (2 ottobre). Acquistando un solo biglietto si potrà assistere a tutte e tre le manifestazioni.

Con modalità diverse. Ingresso aperto all'ippodromo per il Lotteria a tutti possessori di un biglietto dell'Atp o di un ticket delle partite di basket GeVi-Virtus Bologna (2 ottobre) o GeVi-Reggiana (16 ottobre). Per ragioni di capienza ingresso gratuito all'Atp (dal 17 al 23 ottobre) per i primi 250 tifosi che si presenteranno ai botteghini del Tennis Club con i biglietti di basket o ippica. E sempre porte aperte per i primi 250 tifosi che si presenteranno al basket con i biglietti del tennis o dell'ippica.

«Siamo molto fieri di aver stretto questo accordo - hanno detto i presidenti Riccardo Villari (tennis), Federico Grassi (basket) e Pier Luigi D'Angelo (ippica) in un momento di oggettiva difficoltà per tutte le famiglie, in particolare della nostra città. Napoli ha bisogno dei suoi tifosi. Lo consideriamo un regalo alla città e anche a noi stessi».