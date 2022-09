Lotteria, ecco le tre batterie: Napoli contro il Resto d'Europa

Napoli contro il Resto d'Europa. Francesi e svedesi (guidatori e cavalli), che insieme agli italiani, sono il top nel campo del trotto, saranno presenti in buon numero ad Agnano domenica 2 ottobre per il Gran premio Lotteria. I portacolori napoletani, in particolare Vivid Wise As, Cokstile, Zacon Gio, Vernissage Grif) sono ben agguerriti e in grado di opporsi agli stranieri. Formulate le tre batterie, partendo dalle teste di serie: Bleff Dipa, la francese Delia du Pommeraux e Vernissage Grid (nella prima); Cokstile, Dorgos de Guez e Zacon Gio (nella seconda); Vivid Wise As, Feydeau Seven e lo svedese Milliondollarrhyme (nella terza). Il sorteggio dei numeri di partenza sarà effettuato lunedì 26 settembre alle 11.30 presso il Tennis Club in viale Dorhn durante la conferenza stampa di presentazione. Previsti gli interventi di Pier Luigi D'Angelo e Luca D'Angelo amministratori Ippodromi Partenopei, Emanuela Ferrante assessore allo Sport del Comune di Napoli, Antonio Giordano ricercatore e direttore Sbarro Institute for Cancer Research. Parteciperanno tra gli altri Riccardo Villari e Federico Grassi, presidenti del Tennis Club Napoli e della GeVi Napoli Basket, società che hanno siglato un gemellaggio con Agnano per un biglietto unico per tre manifestazione diverse. Ingresso aperto all'ippodromo per il Lotteria a tutti possessori di un biglietto dell'Atp o di un ticket delle partite di basket GeVi-Virtus Bologna (2 ottobre, ore 20,30) o GeVi-Reggiana (16 ottobre). Per ragioni di capienza ingresso gratuito all'Atp (dal 17 al 23 ottobre) per i primi 250 tifosi che si presenteranno ai botteghini del Tennis Club con i biglietti di basket o ippica. E sempre porte aperte per i primi 250 tifosi che si presenteranno al basket con i biglietti del tennis o dell'ippica.

Ecco le batterie

Batteria A:. Bleff Dipa, Boneville Gifont, Chef Orlando, Click Batt, Delia du Pommeraux, Global Trustworthy, Vernissage Grif, Vincerò Gar.

Batteria B: Achille Blv, Always Ek, Cokstile, Dorgos de Guez, Vaprio, Viscarda Jet, Zacon Gio, Zorro Wind

Batteria C: Atik Dl, Bengurion Jet, Birba Caf. Feydeau Seven, Milliondollarrhyme, Usain Toll, Vivid Wise As, Zinko Top.