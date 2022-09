Gran premio Lotteria di Agnano, domenica di sport e solidarietà

Il sorteggio del Gran premio Lotteria di Agnano, effettuato durante la presentazione al circolo del Tennis, ha penalizzato tra i grandi favoriti solo Zacon Gio (numero 7 nella prima batteria), il vincitore di due anni fa (foto). Gli altri tre italiani di scuderie napoletane (Vivid Wise As, Cokstile, Vernissage Grif) hanno avuto in sorte numeri favorevoli. E anche Bleff Dipa, i francesi Feydeau Seven e Dogos de Guez partiranno in ottima posizione. Un'edizione, la 73esima che s'annuncia di ottimo livello. Sarà una domenica, la prossima 2 ottobre, di sport, spettacolo e solidarietà. Sfilate, esibizione canore e avvicinamento allo sport per i più piccoli con istruttori di basket e tennis nei minicampi allestiti nel parterre. I biglietti sono in vendita sul circuito Etes ma saranno disponibili anche alle casse dell'ippodromo: si va dagli 8 euro (ridotto 4), ai 18 euro della tribuna (ridotto 10) traguardo con posto a sedere garantito. I biglietti di tribuna traguardo consentiranno l'accesso alla prima giornata (17 ottobre) del torneo di tennis Atp e a una delle partite della Gevi Napoli di basket (2 ottobre o 16 ottobre). I possessori di un biglietto per il torneo di tennis o di una delle due partite di basket accederanno gratuitamente ad Agnano. Alla conferenza stampa sono intervenuti Pier Luigi D'Angelo e Luca D'Angelo, amministratori di Ippodromi Partenopei; Emanuela Ferrante ,assessore allo Sport del Comune di Napoli; Antonio Giordano ricercatore e direttore Sbarro Institute for Cancer Research, istituzione alla quale saranno destinato proventi del Lotteria; il presidente del circolo Tennis Riccardo Villari; Federico Grassi, presidente della GeVi Napoli.