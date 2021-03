Questa è la storia di un amore a sei zampe. Due "adolescenti". Lei ha sedici anni, lui ne ha quattordici. Lei lo adora su Facebook chiamandolo "il mio ragazzo". Lui la ripaga tra le barriere facendone una delle amazzoni più promettenti della scuola di equitazione parenopea.

L'ultimo podio domenica scorsa al Gran Premio Nazionale di Arezzo dove ha conquistato il secondo posto. Un risultato di grande prestigio quello di Ludovica Fucci e Querelle. Un binomio seguito dal tecnico Paolo Garofalo (Jumping Club) che sta accompagnando Ludovica verso un futuro sognato e meritato. Un amore cominciato a nove anni ad Ischia.«Per accompagnare una sua amica fiorentina che cavalcava - racconta mamma Paola - è salita per la prima volta a cavallo e non ne è scesa più». Agnano, i Camaldoli, infine il Jumping Club di Garofalo, una istituzione per gli sport equestri napoletani.

Nel 2018 le prime gare, terza ai regionali, quarta agli italiani. «I primi anni si è trattato solo di un gioco, un divertimento - prosegue - poi sono arrivate le gare e Querelle, un baio tedesco di 14 anni. Un coetaneo». Studi all'Umberto, fidanzato? Solo Querelle. Magari c'è spazio per il rapporto con il veterinario, con il maniscalco, con il tecnico, ma la vita privata è assorbita dalle gare e dagli allenamenti, dal martedì alla domenica per due ore al giorno. La domenica, in gara. E ora ci si è messa anche la rinopolmonite equina che ha bloccato tutte le competizioni nazionali e internazionali.

«Il mondo equestre è bello perché le amicizie sono trasversali - aggiunge la signora Fucci - si fa gruppo, ci si aiuta. Nonostante sia uno sport individuale si tifa l'un per l'altro. Tutti insieme, non fa differenza età o sesso, o generazione. E' solo l'altezza delle barriere che muta». Il futuro? L'ingresso in un'arma garantirebbe anche tranquillità per uno sport che economico non è. Ma per ora esiste solo Querelle e l'ennesima barriera da superare per una storia d'amore a sei zampe.

