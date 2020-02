Il grandissimo momento del tennis azzurro continua anche con i protagonisti che non t'aspetti. E così da Rio de Janeiro, dove sulla terra rossa si sta disputando l'Atp 500 da 1.759.905 dollari di montepremi, arriva la favola di Gianluca Mager, 25enne di Sanremo, numero 128 della classifica mondiale. Dopo la giornata di ieri fortemente disturbata dalla pioggia, con slittamenti, varie interruzioni e l'impossibilità di completare il programma, il tennista italiano oggi è tornato in campo più deciso che mai e ha completato l'impresa: 7-6 (4) 7-5 a Dominic Thiem, numero 4 del mondo e prima testa di serie del torneo. Per Mager si tratta della prima semifinale in carriera in un torneo del circuito maggiore oltre che del primo successo contro un top 10. Gianluca, che è entrato nel main draw dalle qualificazioni, domani ha un'occasione ghiottissima: nel torneo delle sorprese, si troverà di fronte l'ungherese Attila Balazs, numero 106 della classifica mondiale, in tabellone da lucky loser. Ultimo aggiornamento: 19:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA