© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’altra Italia, a different England: 4-1 e primo posto nel girone. Arrembante e coraggiosa, costretta ad un unico risultato, non delude le aspettative l’Italfutsal, nuovamente in verde. In rosso l’Inghilterra e non solo per il colore della maglia. Capitan Marco Ercolessi e soci non riescono a scardinare la retroguardia inglese in avvio. Alzano le scogliere (bianche) di Dover i leoni anglosassoni, sbarrando il transito ai ragazzi di Alessio Musti, che ricorre alla lavagnetta, al pennarello (rosso) e al timeout. La ghiotta occasione ad 1” dall’intervallo di De Oliveira paradigma di un primo tempo ricco di azioni offensive ma non privo di emozioni. Difetta di concretezza la Nazionale italiana, subisce qualche ripartenza (senza conseguenze), chances divorate per sfortuna e mancanza di cinismo.Cambia la musica nella ripresa. Albione perfida nella prima frazione, docile nella seconda. «Più aggressivi, più incisivi», chiede il presidente della Divisione Calcio a 5, Andrea Montemurro, all’intervallo. «Trovare la via del gol e puntare a vincere». Detto fatto e Alex Merlim scarica il sinistro, grande giocata e diagonale imprendibile. Dalla doppietta con la Bielorussia al bis con l’Inghilterra: numero 10 devastante ed eroe della patria. Il laterale offensivo dello Sporting Lisbona, in gol nella finale di Champions League e campione d’Europa in carica, sugli scudi: la sblocca ed è standing ovation dei 2500 tifosi al PalaSele di Eboli, che non aspettavano altro. Raddoppia con un’altra perla balistica sempre Alex, scatenato sul parquet (foto FIGC/Getty Images).L’intervento tempestivo di Stefano Mammarella evita il -1. Il suo collega Croft in assoluto il migliore in campo dei sudditi di Sua Maestà, riconoscibile per la gialla divisa. Innesca l’azione e griffa il 3-0 il napoletano Massimo De Luca, che rimedia un colpo al ginocchio destro. Esce tra gli applausi del pubblico e tra gli abbracci dei compagni in panchina: 10mo gol personale in Nazionale. Chiede «profondità» Musti a 3’42” dallo scadere. L'Inghilterra è costretta a giocarsi la carta del portiere di movimento. Arriva il rigore a 1’18” per gli ospiti, trasformato da Rexha (3-1). Brexit sì, no, forse, mentre il premier britannico Boris Johnson discute, l’Inghilterra esce dal Main Round.Gloria finale per Mammarella a 24”: vincente il suo rilancio, che vale il definitivo 4-1. Terza rete in azzurro: il goalkeeper dell'AcquaeSapone indovina una parabola perfetta che manda tutti a casa. Esultanza incontenibile e ammonizione: corsa sugli spalti ad abbracciare il suo collega-amico Michele Miarelli, escluso dai 14 ma rimasto accanto al gruppo.«Sempre molto contratti, il gol non veniva e l’ansia saliva. Dopo l’1-0 abbiamo giocato un po’ più fluidi. Tanta mole di gioco prodotta ma eravamo ancora bloccati. Non perfetti ma ci prendiamo la vittoria e poi ricarichiamo le batterie in vista della prossima partita», dichiara il tecnico Musti. Mvp ieri e oggi, si riconferma Merlim, che ha dato il là alla vittoria azzurra. «Alex fa la differenza nel gruppo e deve aiutare a crescere i ragazzi, che stanno accumulando esperienza internazionale. Dobbiamo migliorare ancora singolarmente. Obiettivo passare il girone poi ci sarà tempo per lavorare».Domenica 27 ottobre Ungheria-Italia ore 16 (diretta Raisport +HD). «Con i magiari dovrà cambiare attenzione e determinazione sottoporta», avverte Musti. L'Italia è in testa al girone, a pari punti con la Bielorussia, al momento avanti per differenza reti. La qualificazione al Mondiale si decide contro chi ha il nostro stesso tricolore ma con bande diverse.