Manila Esposito è campionessa europea di ginnastica

Manila Esposito è la nuova campionessa Europea 2024. La diciassettenne di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, ha conquistato il primo gradino del podio nel concorso generale del 35° Campionato Europeo artistica a Rimini con il punteggio complessivo di 55.432 (VT 13.566 – PA 14.066 – TR 14.200 – CL 13.600).



La ginnasta del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato, allenata alla Brixia da Enrico Casella e scoperta da Camilla Ugolini alla Ginnastica Civitavecchia, è arrivata davanti, di poco più di mezzo punto, ad Alice D’Amato che vince la medaglia d’argento dedicandola alla sorella Asia la quale, durante la sua terza diagonale sul corpo libero, all’arrivo del doppio raccolto, ha accusato una forte botta al ginocchio sinistro, già operato ai legamenti.

Asia è stata prontamente soccorsa dal medico federale, la dottoressa Maria Conforti e dal suo allenatore Enrico Casella, che l’ha portata in braccio tra gli applausi generali del palazzetto della Fiera di Rimini, ed è stata trasportata in ospedale per i dovuti accertamenti. L’inglese Alice Kinsella ottiene il bronzo europeo con il totale di 53.599. Manila a Torre annunziata ci è nata, poi il lavoro nel porto del papà l'ha portata a Civitavecchia. Da lì a Brescia con la... parmigiana.



«È il piatto della nonna - racconta - Ogni volta che andavamo a Torre Annunziata ripartiamo con la parmigiana da mangiare la sera. Mamma cucina bene ma la parmigiana della nonna non si batte». Per lei Torre Annunziata è il luogo dove gioco con i suoi cugini. Pompei è dietro l'angolo e ricorda le passeggiate con la famiglia oppure le feste di Natale, il capodanno, i pomeriggi ai giardinetti. «Ogni volta è una festa».

La medaglia di Manila è il decimo oro europeo della storia dell'Artistica femminile italiana. Il terzo nel completo dopo quello di Vanessa Ferrari ad Amsterdam nel 2007 e di Asia D'Amato a Monano nel 2022.

Con la piazza d'onore di Alice le medaglie complessive italiane a livello continentale salgono a quota 31, gli argenti a 11 mentre nell'all around i piazzamenti complessivi diventano 6 contando anche i bronzi di Martina Maggio a Monaco '22 e della stessa Alice in Turchia lo scorso anno. Il bronzo virtuale dell'Andreoli rimane una medaglia d'onore al merito di un gruppo incredibile.