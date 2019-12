Domenica perfetta. Successo convincente e largo, tre punti pesanti, allungo in classifica, vetta consolidata. Cinquina sulla ruota di Napoli, in attesa di fare tombola. Al Comunale di Casamarciano le azzurre allenate da Giuseppe Marino stendono il Chievo Fortitudo Mozzecane (5-1) con la tripletta dell’ex di turno Martina Gelmetti, la rete in avvio della greca Despoina Chatzinikolau, al quarto gol stagionale, la realizzazione di Anita Coda a chiudere definitivamente la settima giornata di serie B. Fuga per la vittoria anche senza Sylvester Stallone, Michael Caine e Pelé. Festeggia nel migliore dei modi il capitano Emanuela Schioppo per le 200 presenze con la squadra del cuore e della sua città, ricevendo, prima della gara, la maglia celebrativa, consegnatale dalla protagonista dell’Amica geniale, l’attrice Ludovica Nasti.



Efficace il 4-3-3 disegnato dal tecnico Marino, nonostante le assenze di Federica Cafferata, Paola Di Marino e Benedetta Di Biase. Match sentito e affrontato con un approccio positivo e adeguato, alla presenza di un folto pubblico, che ha gradito lo spettacolo sul rettangolo verde nella solennità dell’Immacolata Concezione. 8 dicembre, dunque, da incorniciare con una scatenata Gelmetti, autrice di uno splendido pallonetto da fuori area, su assist di Alessandra Nencioni.



Al riposo le partenopee rientrano negli spogliatoi sul 2-0. Nella ripresa il Chievo ha accorciato con Bertolotti ma il 5-1 definitivo soddisfa il presidente Lello Carlino e lo staff dirigenziale. La capolista, a quota 17, sale a +3 sul San Marino, secondo in griglia grazie al sorpasso sulla Riozzese e dispone di un cospicuo tesoretto (+5) sulle inquiline della terza piazza. La «manita» del Napoli femminile rafforza le convinzioni ambiziose del gruppo, che saluterà il 2019 con la trasferta in programma il 15 dicembre sul campo della Novese.

