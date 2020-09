Manuel De Felice del Circolo Nautico Monte di Procida si conferma Campione Italiano Under 17 nelle acque di Capocotta a Roma, presso il Tognazzi Marine Village, Circolo che ha ospitato il Campionato Italiano Giovanile e Coppa del Presidente FIV della classe velica O’Pen Skiff, l’acrobatica imbarcazione di appena 2,75 metri di lunghezza, adatta a bambini dai 9 anni in su.

Un grande successo per Manuel del Circolo Nautico Monte di Procida ,campione italiano uscente che ha bissato il titolo vinto lo scorso anno a Reggio Calabria, arricchendo il proprio palmares in una classe che, grazie allo sforzo di due affiliati (Circolo Nautico Monte di Procida e Lega Navale di Procida), negli ultimi anni ha visto protagonisti molti timonieri della V ZONA. All’appuntamento sul litorale romano ben 14 atleti campani suddivisi tra i due Circoli, accompagnati dagli allenatori Stefano Caboni (LNI Procida) ed Antonio Russo ( Circolo nautico Monte di Procida). Tra gli altri importanti piazzamenti da citare il secondo posto U17 nella categoria femminile di Alessia Tiano che non è riuscita a bissare il titolo femminile dello scorso anno , vinto quest’anno dalla campionessa europea Sara Murru della LNI del Sulcis e poi nella categoria U13 il 3° e 4° posto di Domenico Pio Schiano di Scioarro e Matteo Attolico della Lega Navale di Procida e per finire, nella nuova categoria U13 prime, Irene Cozzolino del Circolo Nautico Monte di Procida 2° assoluta e 1° femmina, Vincenzo Michele Carabellese LNI Procida 6° e Valerio Improta e Matteo Esposito del Circolo Nautico Monte di Procida rispettivamente all’8° e 10° posto. © RIPRODUZIONE RISERVATA