Classe O’pen Skiff al CN Rimini nel segno degli skipper campani. Manuel De Felice trionfa nella categoria Juniores U17 mettendo la prua davanti a tutti e vincendo la tappa riminese e concludendo al primo la classifica. Tanti i timonieri Campani protagonisti nel trofeo di Classe in tutte le tre categorie U17,U13 e PRIME. Condizioni meteo variabili con un totale di otto prove disputate per le categorie U13 e U17 e cinque per le classi PRIME. Stefano Caboni consegna il premio Coppa Ascob a Giorgio Salvemini, ambito trofeo della classe dedicato alla memoria di Lara Scamardella Il Cn Monte di Procida e LNI Procida, con i loro tecnici Antonio Russo e Stefano Caboni, tornano da Rimini pienamente soddisfatti per i successi ed i buoni risultati ottenuti nella campagna nazionale della classe velica O’pen Skiff. Ben 8 premiati tra i due circoli Campani con un totale di 10 Coppe tra il trofeo nazionale RankingList e la III Tappa del campionato di classe.



Più di cento Atleti di tutta Italia nelle tre tappe disputate a Arco sul Garda, Ostia e Rimini , in previsione della fase finale con la Coppa dei Campioni, che vedrà i dieci migliori atleti d’Italia delle categorie U13 e U17 regatare a Taranto il prossimo 31 Ottobre 2020. Tra gli Juniores Matteo Lubrano Lavadera LNI PR conclude al quarto posto lasciando la terza posizione dopo l’ultima giornata di gara a Rebecca Orsetti (San Benedetto del Tronto) e al secondo Alessandro Guernieri (Taranto). Tra gli Juniores stacca il biglietto per le finali di Taranto anche Francesco Esposito di Marcantonio LNI PR che chiude ottavo prende l’ultimo posto disponibile per la Coppa Dei Campioni. Tra gli U13 Domenico Pio Schiano di Scioarro LNI PR e Matteo Attolico LNI PR dopo non aver brillato nella selezione di Rimini (6 e 8 ) concludono la classifica generale al Terzo e Quarto qualificandosi per le fasi finali del torneo di classe. Nella III tappa vince Salvemini timoniera di OndaBuena Taranto, secondo Franceschini Fragli vela Riva e terzo Veniero Cv Palermo. Matteo Attolico dopo aver guidato la classifica per i primi due giorni di gara è stato costretto due volte al ritiro nell’ultima giornata perdendo così la Leadership della gara.



Successo per i circoli Campani nelle categorie Prime dove i più piccoli tra i cadetti si sono distinti con ottimi risultati Irene Cozzolino CNMP concludendo all’ottavo posto nella tappa di Rimini e si posiziona quarta in Ranking List nazionale mentre Michele Carabellese LNI PR chiude il podio nazionale al Quinto posto. Non è bastato il quinto posto di tappa a Valerio Improta CNMP per raggiungere il podio nazionale. Ultimo aggiornamento: 13:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA