Manuela Moelgg è in dolce attesa. L'annuncio l'ha dato proprio l'ex campionessa azzurra di sci con un post su Instagram: «Siamo sulla strada verso il nostro più grande successo», la frase che sui social accompagna una sua foto mentre accarezza la pancia appena accennata che già sa di futura maternità. Il papà è Werner Heel, compagno da lungo tempo di Manuela e a sua volta ex azzurro jet. Alla coppia sono arrivati dalla Federazione italiana sport invernali un grandissimo abbraccio e i complimenti per questa nuova importante avventura.

