«Welcome to Pomigliano». Plasmate dalla combattività e dalla fermezza di Manuela Tesse, le pantere hanno sfoderato allo stadio Ugo Gobbato grinta leonina e coraggio impavido. Non si sono arrese al doppio svantaggio le campane, avviando una incredibile rimonta. All’ultimo respiro. E’ proprio il caso di dirlo. All’ultimo secondo è andato a buon fine l’assalto finale, culminato in uno storico 2-2, grazie alle reti di Giusy Moraca (pallonetto preciso e delizioso all’85’) e Danielle Cox in mischia al 97’, rispondendo ai rigori trasformati da Cecilia Prugna (24’) e Asia Bragonzi (37’). Primo punto prezioso conquistato tra le mura amiche e primo risultato utile in serie A.

«È stata una partita difficile. L'Empoli è una squadra organizzata che gioca un buon calcio e ha un’esperienza triennale nel massimo campionato», spiega il tecnico sardo. «Abbiamo pagato nel primo tempo un po’ di emozione per la prima in casa e davanti ad un pubblico caloroso: non siamo entrate in campo con la giusta determinazione e concentrazione». Cambio di passo decisivo e reazione evidente. «Squadra morbida e troppo rilassata nei primi 45 minuti. Nel secondo tempo si è visto il vero spirito del Pomigliano», osserva soddisfatta Tesse. «Abbiamo cambiato sistema di gioco nella ripresa e soprattutto le ragazze hanno tirato fuori tutta la grinta e la determinazione per poter ribaltare il risultato».

Entrambe reduci dalla sconfitta iniziale con Juventus e Roma (con lo stesso esito), campane e toscane si sono divise la posta in palio. «È il primo storico punto in serie A e per come è stato realizzato ce lo teniamo stretto. Le ragazze sono state tutte bravissime a interpretare la gara, peccato aver commesso quegli errori sui calci di rigore: vuol dire che dovremo lavorare ancora tanto ma che c'è un’ottima base da cui partire». Note positive che fanno ben sperare per il prosieguo del campionato. «Con la spinta del nostro pubblico le ragazze, sia quelle in campo che quelle in panchina così come in tribuna, non hanno mollato, credendoci fino alla fine e raggiungendo il pareggio all'ultimo secondo. Penso che il nostro pubblico si sia divertito e sicuramente verrà ancora più numeroso a sostenerci», auspica Tesse.

«Da questo punto possiamo trarre la forza per proseguire bene il campionato. Non si molla di un centimetro, continueremo a migliorarci», assicura la coriacea allenatrice. Sabato 11 settembre arrivano le giallorosse. «Giocheremo contro una delle squadre papabili per lo scudetto o un posto in Champions. La Roma è forte. Sarà un turno molto difficile», conclude Tesse, pronta a gridare nuovamente a squarciagola «Welcome to Pomigliano».