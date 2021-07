Trionfo per la vela giovanile campana a Calasetta, in occasione del Campionato Mondiale Open Skiff organizzato dalla Lega Navale Italiana Sezione del Sulcis sotto l’egida della FIV e di World Sailing.

Il Circolo Nautico Monte di Procida e la Lega Navale Italiana di Procida sul tetto del mondo Under 17 con Manuel De Felice, allenato da Antonio Russo, protagonista sin dalle prime prove, conquistando un incredibile risultato che inorgoglisce il suo Circolo, la sua squadra e tutta la vela giovanile campana. A completare i successi, il titolo mondiale femminile per Alessia Tiano sempre del Circolo Nautico Monte di Procida (4° assoluta nella flotta Gold) e l’argento nella categoria U13 per Matteo Attolico della Lega Navale Italiana di Procida allenato da Stefano Caboni.

«Ho vissuto questa giornata con serenità, le condizioni erano simili a quelle precedenti e dovevo solo stare attento a non commettere errori”, il commento di Manuel De Felice, campione mondiale Under 17, che in carriera ha anche la vittoria del circuito Eurochallenge nel 2018 e 2019 e il secondo posto al campionato europeo 2019, “nell’ultima prova mi sono rilassato e goduto il momento, è stato un bellissimo campionato con vento perfetto».

Il Campionato Mondiale Open Skiff di Calasetta con due titoli mondiali nella categoria U17 maschile e femminile ed un argento nell’Under 13, è stato un successo per la vela giovanile campana, un traguardo importante, un trionfo di un modello organizzativo con al centro due circoli FIV, dalla storia recente, inseriti in contesti territoriali particolari, al di fuori dai grandi centri urbani, separati uno dall’altro da uno stretto tratto di mare, ma uniti dal desiderio di vincere con i propri atleti.

E’ in questo tratto di mare che la classe Open Skiff , prima nota come O’pen Bic , anno dopo anno si è sviluppata, è cresciuta, ha iniziato ad organizzare le prime regate , le prime tappe di Campionato Zonale e poi gli appuntamenti nazionali.

Partendo dal lavoro fatto da Stefano Caboni che da una grande Isola, come la Sardegna, sua terra di origine, è riuscito ad ambientarsi in una piccola isola come Procida, l’entusiasmo ed i numeri degli atleti sono cresciuti velocemente, come pure i risultati.

Ed in poco tempo, due forti squadre della Lega Navale di Procida e del Circolo Nautico Monte di Procida, hanno navigato nei principali appuntamenti agonistici nazionali.

A Stefano Caboni, rimasto sull’isola di Procida, ma pronto a coordinare ed a stimolare tutta la flotta campana, si è quindi integrato a Monte di Procida Antonio Russo, a cui è stato affidato un team con tanti atleti di punta.

Con impegno e determinazione, Antonio Russo, in poco tempo, ha completato al meglio una rotta piena di vittorie e, guardando al futuro degli atleti, ha raccolto un successo mondiale meritatissimo per Manuel De Felice ed Alessia Tiano nella categoria U17 ed ha sfiorato il podio, perso nell’ultima giornata delle regate U13, con Juan De Nardo che alla fine ha chiuso il mondiale U13 in 4° posizione.

Juan De Nardo del Circolo Nautico Monte di Procida e Matteo Attolico argento mondiale U13 della LNI di Procida saranno certamente i riferimenti della flotta campana nei prossimi anni.

«Questo successo mondiale, in una classe velica giovane, - ha dichiarato il Presidente della V ZONA, Francesco Lo Schiavo- , è un risultato che rafforza la vela giovanile campana, capace oggi di esprimersi ad alti livelli in più classi veliche. Conquistare un doppio titolo mondiale ed un argento in un evento con oltre 200 velisti , a distanza di due anni dal mondiale Laser 4.7 vinto da Niccolò Nordera in Canada, è di buon auspicio per i prossimi appuntamenti che impegneranno gli atleti della V ZONA. In questi ultimi anni per la classe Open Skiff, il Comitato di Zona ha sempre lavorato per far crescere il livello della flotta, per promuovere il calendario degli appuntamenti zonali e per supportare gli atleti ed i rispettivi tecnici»