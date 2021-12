Nel giorno di santo Stefano per il san Paolo Sport Day. Domenica 26 dicembre tutti in pista per un evento tanto atteso, che manca in calendario dal 2 febbraio 2020. Entusiasma non poco l’idea di tornare a calcare ancora una volta l’azzurro delle otto corsie dello stadio Diego Armando Maradona. Cambia il nome dell’impianto di Fuorigrotta, dedicato al Pibe de Oro, ma non la trama della rassegna podistica, arrivata all’11esima edizione.

L'atletica leggera, che tante emozioni e medaglie ha regalato quest'estate a Tokyo, coinvolgerà all’ombra del Vesuvio sportivi, appassionati di ogni età e famiglie provenienti da tutta Italia. Start a partire dalle ore 9. Competizione, condivisione, spettacolo, aggregazione e divertimento sono gli immancabili ingredienti di una kermesse che coniuga sogni e passione, resi evidenti nel tempio dello sport napoletano per eccellenza.

Nel rispetto delle più ferree norme anti-Covid (gli atleti e gli accompagnatori dovranno essere muniti di Green Pass e mascherina) ci sarà la possibilità di partecipare alla 10 km e alla corsa non competitiva di 5 km aperta a tutti, prima di lasciare spazio ai bimbi che chiuderanno la festa con le gare in pista.

«Siamo felici ed orgogliosi di poter organizzare l'11esima edizione dell'unica manifestazione sportiva che permette a tutti di diventare protagonisti e non solo spettatori nello stadio della città di Napoli, intitolato di recente al compianto Diego Armando Maradona», dichiara entusiasta Carlo Cantales, consigliere nazionale Fidal (nella foto di Francesco Lettieri).

Atleti, accompagnatori e partecipanti dovranno necessariamente indossare la mascherina dalla partenza sino al passaggio dei 500 metri di gara, così come previsto dai protocolli sanitari indicati dalla Federazione italiana di atletica leggera, dal Coni e da Sport e Salute.

Contemporaneamente alla partenza della gara Fidal competitiva di circa 10 km, aperta anche ai tesserati degli Enti di Promozione Sportiva, partirà la corsa-passeggiata non competitiva e a passo libero di 5 km, che percorrerà uno dei due giri previsti all’interno del parco della Mostra d’Oltremare e sarà aperta a tutti, senza limiti d’età.