La riproduzione del sinistro di Diego al tennista argentino Baez

La riproduzione del piede sinistro di Diego Maradona - una serie esclusiva realizzata dall'imprenditore napoletano Stefano Ceci, per vent'anni al fianco del Pibe come suo suo rappresentante - è stata data in omaggio al 21enne tennista argentino Sebastian Baez in una pausa degli incontri del torneo Atp 250 che si sta disputando tra l'Arena di via Caracciolo e il campo centrale del Tc Napoli.

«Avevo già provato un'emozione ricevendo la riproduzione della maglia indossata da Diego ai Mondiali dell'86 ma questa è un'emozione ancora più forte», ha detto il tennista.