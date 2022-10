Fognini, tatuaggio di Maradona dopo il torneo sul lungomare

Fabio Fognini e Diego Armando Maradona, un rapporto di amore e stima - reciproca - che il tennista italiano ha scelto di portarsi dietro per sempre. Fognini, infatti, ha deciso di tatuarsi un omaggio al grande campione argentino nei giorni in cui ha vissuto Napoli da protagonista a causa dell'Atp tenuto in città che ha giocato insieme ad altri importanti colleghi. Con lui anche il suo trainer German Gaich, argentino e appassionato di Diego esattamente come Fognini.