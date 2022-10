Maradona, l'omaggio all'Atp Napoli: l'argentino Baez indossa la maglia

Il primo turno dell'Atp Napoli parla argentino: Sebastian Baez batte Lorenzo Sonego davanti al mare in città e fa impazzire il pubblico napoletano presentandosi poi in diretta per le interviste con addosso la maglia numero 10 della nazionale argentina indossata da Diego Armando Maradona in occasione del Mondiale 1986, quello vinto dal Pibe de Oro.

Baez, argentino classe 2000 nato a Buenos Aires, aveva già fatto trasparire tutto l'amore per Maradona anche nei giorni scorsi: al suo arrivo a Napoli, infatti, il giovane tennista aveva fatto subito visita al Murales di Diego ai Quartieri spagnoli postando poi le foto sui social.