Jacobs migliora: quarto in 10''03 nei 100 metri a Oslo. Il miglior tempo nel 2024

Continua a non brillare Marcell Jacobs che però nei 100 metri a Oslo ha lasciato il segno sicuramente di più rispetto alle precedenti prove del 2024. L'azzurro chiude la gara in 10.03, ben lontano dai tempi che lo avevano contraddistinto in passato ma decisamente meglio rispetto alla prova di Ostrava, migliorando però sensibilmente il tempo di pochi giorni fa. Si tratta del miglior tempo dell'azzurro nel 2024.

Jacobs migliora a Oslo: chiude in 10''03

Dopo l'opaca prova a Ostrava (10.19) di pochi giorni fa, ci si attendeva una risposta decisa da parte del campione olimpico. Jacobs ha dato qualche segnale di ripresa in Norvegia, nella sesta tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Quarto posto per Jacobs, alle spalle di Simbine primo (9"94), Sani Brown secondo (9"99) e Eseme terzo con 10"01. A pochi giorni dall'inizio degli Europei di Atletica a Roma il segnale dell'atleta italiano è sicuramente più rassicurante rispetto ai giorni precedenti.