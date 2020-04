Una bella notizia in arrivo per la famiglia Maddaloni. Marco, judoka e vincitore dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, cognato di Clemente Russo, diventerà padre per la terza volta. Infatti sua moglie Romina Giamminelli, ex concorrente di Pechino Express, è rimasta incinta con tanto di annuncio in tv. I due hanno inviato un video alla conduttrice d Verissimo Silvia Toffanin svelando come stanno trascorrendo la quarantena con l’annuncio a sorpresa.

«Ebbene sì diventeremo 5 - ha scritto sui social il judoka - lo so adesso in quel lettone sarò completamente buttato fuori, lo so non riuscirò a vedere nemmeno 2 minuti la televisione, lo so non si dormirà nemmeno quelle poche ore, lo so sarà sempre più difficile scendere tra carrozzini e borse, lo so sarà difficilissimo scambiare due parole con chiunque, Lo so dovrò lavorare ancora più di prima, MA si c’è un Ma😊 non vedo l’ora di conoscerti è presentarti la tua pazza FAMIGLIA». La coppia ha già due figli, Giovanni e Giselle, rispettivamente di 3 anni e mezzo ed un anno e mezzo. Ora i due daranno alla luce il terzo figlio, che hanno sempre sognato già da diverso tempo. Marco e Romina sono sposati da ben cinque anni rinnovando anche le promesse in Chiesa lo scorso settembre, dopo la vittoria all’Isola dei Famosi. © RIPRODUZIONE RISERVATA