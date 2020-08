L'arbitro Maria Marotta, 36 anni, appartenente alla sezione di Sapri, inanella un altro importante traguardo nella sua già ricca carriera di direttrice di gara. Da quattro stagione arbitro internazionale del calcio feminile, e da tre inserita nell'organico della serie C maschile con apparizione anche nella serie cadetta come quarto uomo, da oggi si può fregiare di un altro risultato di grande rilievo: la Uefa ha diramato le categorie degli arbitri internazionali e nel gruppo femminile della First Category, per l'Italia figura proprio l'arbitro del Golfo di Policastro.



Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente e dai suoi colleghi della sezione di Sapri per la crescita continua di Maria, sempre più fiore all'occhiello della piccola sezione cilentana.