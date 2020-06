Sul fronte giallorosso, della stagione interrotta e conclusa anzitempo, ricorderanno certamente la saetta allo scadere contro il Telimar Palermo. La sua fucilata valse i tre punti e premiò capitan Andrea Scotti Galletta e compagni. Autore del gol a fil di sirena Marko Elez, il gigante croato, che ha rinnovato con la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno. Il centrovasca di Spalato, città gemellata con Benevento dal 1997, indosserà per il secondo anno la calottina giallorossa. Ben 17 le marcature messe a referto per il player classe 1980, ex Pallanuoto Trieste e VK Mornar.



Il tecnico Matteo Citro riparte da una pedina fondamentale. «Marko è un giocatore di grande spessore, si è integrato bene nel gruppo. Ha grande esperienza, completo tecnicamente». Va delineandosi il roster del presidente Enrico Gallozzi. «Mi aspetto da Elez un grande contributo quest’anno, soprattutto in fase offensiva», conclude fiducioso Citro.



Esprime soddisfazione per l’accordo raggiunto il direttore sportivo Mariano Rampolla. «Elez sarà un giocatore giallorosso anche per la prossima stagione. È stato uno dei protagonisti dello scorso campionato ed artefice di punti pesanti. Siamo molto soddisfatti che Marko abbia accettato la nostra offerta».



Due i croati della Campolongo Salerno: Mislav Tomasic e Marko Elez. Il club campano mira ad entrare, apertis verbis, nella top six e conquistare in maniera stabile un posto al sole nel panorama pallanuotistico italiano. © RIPRODUZIONE RISERVATA